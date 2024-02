Novela reacende interesse por jequitibás. Conheça essa árvore gigante

Durante o passeio, as pessoas ficam sabendo não apenas da importância do jequitibá, mas do risco que a espécie corre por causa da exploração ilegal em florestas. O jequitibá-rosa e o jequitibá-cravino, cobiçados para a fabricação de móveis, estão sob risco de extinção. (Na foto, um jequitibá no Caminho do Ouro, no RJ)