Carnaval: As maiores campeãs do Grupo Especial do Rio e de São Paulo

A segunda posição no Rio fica com a Mangueira, a de maior torcida. São 20 títulos: 1932 (primeiro desfile) 1933/34, 1940, 1949 e 1950 (desfile não oficial), 1954, 1960 (com outras quatro escolas) 1961,1967/68, 1973, 1984 (desfile de domingo), 1984 (desfile do supercampeonato), 1986, 1987,1998, 2002, 2016 e 2019