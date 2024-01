Encontro de Muladeiros: Tradição e Festa no Oeste Goiano

Iporá tem 5 eventos anuais que atraem visitantes de outros estados: O Réveillon no Lago Pôr do Sol;o Carnaval no Lago Pôr do Sol; Festa da Nossa Senhora Auxiliadora (a terceira maior festa religiosa do Estado de Goiás, em maio; a Exposição agropecuária de Iporá, em julho; e o Encontro Nacional dos Muladeiros, sempre acontece na última semana de janeiro.