Confira os principais pontos de comércio popular do país no Carnaval

A Estácio de Sá, em 1994, desfilou com o enredo sobre o Saara no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. No entanto, mesmo depois de ter sido campeã dois anos antes, a escola apresentou muitos problemas em sua apresentação, com um dos maiores buracos já vistos na história da Marquês de Sapucaí. A agremiação ficou em 13ª lugar.