Aos 71 anos, Bell Marques terá média de 40 horas de shows no Carnaval

No Carnaval, começaram no bloco "Traz os Montes", voltado à garotada da Barra. Depois ficaram por 2 anos no "Traz a massa", que era um bloco mais popular. Receberam então o convite do bloco "Os internacionais", onde tocaram por 4 anos. Neste meio tempo apareceu a proposta tentadora do bloco "Camaleão".