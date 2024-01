Cordeiros e blocos definem diária mínima para festa em Salvador

“O que estamos pedindo é o básico. Os cordeiros querem uma remuneração melhor, querem um lanche adequado e nutritivo para aguentar as 10h de circuito, mais água no circuito, queremos que a Prefeitura faça a contrapartida social, que não existe. São uma série de situações que a gente tem que jogar no colo do gestor do Carnaval, é essa provocação que a gente faz com a Prefeitura”, ressaltou Matias Santos, presidente do Sindicorda., ao site Bahia Notícias.