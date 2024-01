De cofre cheio! Veja as atrizes mais ricas do mundo

Em Abracadabra (1993) ela encantou todas as crianças do mundo, mas com certeza o papel de maior relevância de sua carreira foi a Carrie, em Sex and the City (1998-2003), franquia de sucesso que originou filmes e spin-off. Sarah usou o capital que ganhou com a fama para fundar empresas de sucesso e sua fortuna hoje é avaliada em 150 milhões de dólares. Ela lançou a marca de perfume Lovely, a marca de sapatos SJP e o selo de vinhos Invivoxsjp.