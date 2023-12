A importância das abelhas no meio ambiente e na produção de alimentos

O gênero Perdita (subfamília Andreninae) compreende aproximadamente 600 espécies de abelhas, conhecidas como as menores do mundo. Muitas espécies desse gênero são especialistas florais, ou seja, visitam apenas uma ou algumas poucas espécies de plantas. São abelhas solitárias e constroem seus ninhos em solos arenosos no deserto do sul dos Estados Unidos ao norte do México.