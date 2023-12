Famosos que mudaram de nome em busca do sucesso

Thaís Fersoza - A atriz carioca, nascida em 13/4/1984, casada com o cantor Michel Teló, se chama Thaís Cristina Soares dos Santos Teló. Ela criou um sobrenome artístico com Fer (de Fernandes, da mãe), So (de Soares, dela mesma) e Sa (de Santos, do pai). Para ficar mais sonoro, trocou Sa por Za: FERSOZA.