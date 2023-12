Veja as principais dúvidas dos internautas brasileiros sobre temas da atualidade em 2023

8 - O que é intersexo? - Em março, a influenciadora Karen Bachini declarou em vídeo ser interesexual. Ela contou ter os genitais e órgãos internos do sexo feminino, mas sem produção hormonal. De acordo com a ONG Intersex Human Rights, as pessoas com essa condição natural têm características sexuais que não se enquadram nas concepções médicas e sociais de corpos masculinos e femininos.