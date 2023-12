Personalidades que não celebram o Natal. Saiba o porquê!

As tenistas americanas Serena, 40 anos, e Venus Williams, 41, supercampeãs de Grand Slams, são Testemunhas de Jeová. Na juventude, elas e as três irmãs frequentaram a igreja com a mãe Oracene, e chegaram a bater de porta em porta na pregação. A família, por isso, nunca fez festa de aniversário.