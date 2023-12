Daniella Sarahyba posa ao lado dos filhos e agradece conquistas de 2023

"Cada filho numa fase, uma adolescente, uma criança e um bebê. Dá muito trabalho, sim, me dedico o máximo que posso, me sinto cansada demais, são tantas preocupações, durmo tão pouco, mas é a melhor exaustão do mundo. Sempre desejei exatamente isso, um filho temporão, e sempre quis ser mãe de 3", continuou.