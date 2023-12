Os ditadores mais perversos da história

Slobodan Milosevic (1941-2006) - Presidente da Sérvia de 1989 a 1997, foi acusado de genocídio, responsável pela eliminação de bósnios e muçulmanos da região do Kosovo; e promovendo quatro guerras nos anos 90, que deixaram 250 mil vítimas e 2 milhões de refugiados.

Reprodução youtube International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)