Os homens mais lindos do mundo

Jeon Jung-kook (Jungkook) - Cantor e dançarino sul-coreano do BTS, nascido em 1/9/1997. Faz sucesso também pela beleza. Reconhecido pelo talento no canto, na dança e na composição. E tem o apelido de "Rei Esgotado" porque sempre que menciona um produto, as vendas explodem e as prateleiras se esgotam. Tem alta influência nos fãs.