Cantores e bandas com maior número de vendas na história

Formada na Inglaterra em 1960 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, a banda dos “Garotos de Liverpool” alcançou o “Olimpo” da música e nunca mais saiu de lá! Donos de sucessos como: Let It Be, Come Together, Twist and Shout, Here Comes the Sun entre tantos outros, eles são facilmente apontados como a maior banda de rock de todos os tempos.