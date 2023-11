Celebridades que se ‘odeiam’

Madonna X Lady Gaga: Aqui vai uma memória de uma inimizade passada. Começou quando Madonna acusou Lady Gaga de plágio. 'Born This Way' seria imitação de 'Express Yourself'. Desde então, não faltaram farpas. No documentário 'Gaga: Five Foot Two' (2017), Gaga disse que Madonna não tinha coragem de criticá-la olhando nos olhos.