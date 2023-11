Duplas perfeitas: Alimentos que mais combinam na culinária

Esta muçarela (com ç, não com ss, como a maioria pensa) é feita de leite de búfala. Tem 48% de proteína e 50% de cálcio a mais que o queijo convencional, e baixo índice de sódio. Combina bem com tomate, rico em vitaminas e sais minerais, e pouco calórico (o que compensa o elevado teor de calorias do queijo).