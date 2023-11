Conheça o fisiculturista Christian Figueiredo que morreu em SP aos 29 anos

'Lamentamos profundamente o falecimento do nosso jovem atleta CHRISTIAN FRANCO FIGUEIREDO. Atleta da categoria Open Bodybuilding do time Darkness e admirado por notáveis profissionalismo e empenho desportivo, CHRIS era querido por tanta gente da comunidade do fisiculturismo brasileiro, especialmente pelos atletas e profissionais do Centro de Treinamento Dark House', escreveu o time do atleta.