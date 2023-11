Pra quem não viu: Desvendado o mistério do cilindro que caiu na Austrália

O avião que fazia o voo MH730 desapareceu em 8/3/2014 com 239 pessoas a bordo: 227 passageiros e 12 tripulantes. O voo saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. E perdeu contato com os controladores de voo 40 minutos após a decolagem