Robô em forma de cobra vai explorar Saturno em busca de vida

As pesquisas sobre vida fora do planeta Terra têm mobilizado os cientistas com cada vez mais precisão diante do avanço da tecnologia. Esse tema costuma render todo tipo de comentário nas redes sociais porque muitas pessoas confundem 'vida' com -necessariamente - seres similares aos extraterrestres da ficção. Mas a Ciência busca qualquer forma de vida, ainda que microscópica.