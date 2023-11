‘Fale Comigo’ está no streaming no Brasil; filme foi vetado em país árabe

'Por mais que seja muito triste para mim ser a pessoa que provocou esse banimento, meu coração se quebra ainda mais quando penso no que isso significa para as pessoas transgênero do Kuwait. Representação é esperança, é uma luz no fim do túnel, é uma razão para seguir adiante, é um lugar para se segurar quando tudo está escuro, uma voz que te sussurra que as coisas podem ser melhores do que elas são', completou Zoe Terakes.