5 lugares para viajar e entrar em contato com a natureza

Entre as espécies comuns no local, destacam-se as charmosas bromélias e orquídeas, além de samambaias e os imponentes cactos. O Parque também esconde cachoeiras e piscinas naturais. Em alguns casos, graças à correnteza, foram formadas escavações, que criam passagens subterrâneas repletas de mistério, como a Ponte da Pedra.