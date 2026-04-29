Aqui jaz a Praça da Liberdade: PBH nega abandono

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Na reportagem do jornal Estado de Minas publicada nessa terça-feira (28/4), foi abordado o abandono e esquecimento da Praça da Liberdade. A publicação mostrou que logo quando o dia amanhece, caminhantes que exercitam-se no antigo cartão-postal de Belo Horizonte, deparam com as seguinte cenas: moradores em situação de rua dormindo nos bancos e no coreto, lixo espalhado pelo chão, gramados malcuidados e plantas ressecadas. Todas as fontes da praça estavam secas e desligadas.









Um patrimônio de beleza parisiense

Inaugurada em 1897, a Praça da Liberdade foi projetada com forte inspiração na Paris da Belle Époque. Seus jardins clássicos, coreto e casario histórico consolidaram sua imagem de principal espaço verde e elegante da capital mineira. O conjunto inclui o icônico Edifício Niemeyer, projetado por Oscar Niemeyer, e foi tombado em 1977 pelo IEPHA-MG como patrimônio histórico, arquitetônico e paisagístico.

Hoje, o Circuito Liberdade abriga um dos maiores complexos culturais da América Latina, mas seu coração verde agoniza sob visível abandono. O jornal procurou a Prefeitura de Belo Horizonte e obteve algumas respostas à publicação de ontem.









Resposta da PBH

Questionada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) realiza a limpeza diária do local. A varrição ocorre duas vezes ao dia de segunda a sábado e há dois plantões aos domingos. A lavação é feita a cada dois dias e a capina a cada 40 dias. Os postes do entorno são limpos semanalmente.

Sobre a população em situação de rua, a PBH afirmou que as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) realizam abordagens diárias em todas as regionais e que intensificarão as ações na Praça da Liberdade. As equipes oferecem serviços de saúde, assistência social, qualificação profissional, segurança alimentar e moradia, respeitando os direitos previstos na Constituição e na decisão do STF (ADPF 976/2023).

Questionada especificamente sobre as fontes desligadas e secas, a Prefeitura de Belo Horizonte não respondeu.

Desligada, a fonte secou e não jorra mais os fatos de água que encantam os turistas Carlos Altman/EM Jadim malcuidado contrasta com o icônico Edifício Niemeyer, projetado por Oscar Niemeyer em 1954 e inaugurado em 1960 Carlos Altman/EM Lixo espalhado pelo chão vira obstáculo para os caminhantes na Praça Carlos Altman/EM O mato alto tomou conta do belo paisagismo da Praça da Liberdade Carlos Altman/EM Lixo e restos de comidas sobre os bancos da Praça da Liberdade mostram o abandono do lugar Carlos Altman/EM Voltar Próximo

Leia a nota na íntegra:

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) realiza diariamente a limpeza da Praça da Liberdade. A varrição é feita duas vezes ao dia, o que inclui a limpeza das lixeirinhas, de segunda a sábado. Aos domingos, o local recebe dois plantões de limpeza para quaisquer eventualidades: um pela manhã e outro à tarde. A lavação da praça acontece por programação de dois em dois dias, mas havendo a necessidade pode chegar a ser diária. Os postes do entorno recebem a limpeza uma vez por semana retirando pichações e cartazes afixados indevidamente. A capina é feita a cada 40 dias.





As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) realizam abordagens em todas as regionais da cidade, todos os dias da semana, nos turnos manhã, tarde e noite, oferecendo acompanhamento técnico, com atendimento humanizado e construção de vínculo, articulação intersetorial com as redes de proteção social e diretrizes baseadas na proteção integral. As equipes intensificarão as abordagens na Praça da Liberdade.





Vale ressaltar que todas as intervenções observam os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e seguem os parâmetros do Supremo Tribunal Federal (ADPF 976/2023), vedando remoção forçada e apreensão de pertences.





As iniciativas oferecidas à população em situação de rua pelas equipes do SEAS incluem:

•? ?serviços de saúde, com Consultórios na Rua e Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs);

•? ?assistência social, com Centros de Referência para População em Situação de Rua (Centros Pop), Unidades de Acolhimento Institucional para adultos e famílias, cadastro e benefícios sociais com inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para acesso a programas de transferência de renda, como o Bolsa Família;

•? ?concessão de passagens rodoviárias com atendimento qualificado para pessoas com vínculos familiares e sociais em outros municípios;

•? ?programas de qualificação e inserção profissional, como o Acessuas Trabalho, o Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda (PMQER) e o Programa Estamos Juntos;

•? ?segurança alimentar, com gratuidade de acesso aos Restaurantes Populares;

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•? ?moradia, por meio do Programa Bolsa Moradia.