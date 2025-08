EUA listam países com caução de até UR$ 82,5 mil para obtenção de visto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Donald Trump deixou de fora o Brasil da lista de países cujos viajantes terão de pagar caução para alguns vistos de turismo e de negócios. A nova taxa pode chegar a US$ 15 mil (R$ 82,5 mil).

A iniciativa faz parte de um programa piloto que ficará em teste 12 meses, segundo comunicado do governo americano. Por ora, apenas Zâmbia e Maláui entraram no rol inicial de países atingidos. A relação pode mudar para incluir mais nações.



Segundo o governo dos Estados Unidos, a nova taxa faz parte dos esforços do governo Trump para combater o número crescente de visitantes que permanecem no país além do prazo permitido por seus vistos. O programa concede aos funcionários consulares americanos a autonomia para exigir um depósito caução de viajantes oriundos de países com altos índices de permanência irregular.

Essas taxas serão aplicadas a pessoas vindas de nações nas quais os mecanismos de verificação e triagem de segurança são considerados insuficientes, segundo o comunicado oficial. O valor será reembolsado caso o viajante deixe o território americano dentro do prazo estabelecido no visto.

Imigração ilegal



O presidente Trump afirma que o combate à imigração ilegal é uma de suas principais prioridades, o que justificaria o aumento de recursos para a proteção das fronteiras e a detenção de pessoas em situação irregular. Em junho, ele emitiu um decreto que restringe, total ou parcialmente, a entrada de cidadãos de 19 países, sob o argumento de proteger a segurança nacional.

O novo programa de caução para vistos terá duração inicial de um ano, com início previsto para 20 de agosto. De acordo com o governo, os agentes consulares poderão impor uma das três faixas de valor aos solicitantes de visto: US$ 5.000 (cerca de R$ 27,5 mil), US$ 10 mil (R$ 55 mil) ou US$ 15 mil (R$ 82,5 mil).

O Departamento de Estado não soube estimar quantos solicitantes de visto serão afetados pela nova medida. Muitos dos países que já enfrentam restrições de entrada nos EUA – caso de Chade, Eritreia, Haiti, Mianmar e Iêmen –também registram índices considerados altos de permanência irregular.

Uma disposição em um amplo pacote de gastos aprovado pelo Congresso dos EUA, controlado pelo Partido Republicano, em julho também criou uma "taxa de integridade de visto" de US$ 250 (R$ 1.376) para qualquer pessoa com visto de não imigrante aprovado, que poderia ser reembolsada para aqueles que cumprirem as regras de visto. Essa taxa entra em vigor em 1º de outubro e vale para os brasileiros.

Vistos turismo

O tempo máximo de permanência nos EUA com um visto de turista (B1/B2) é geralmente de 180 dias (6 meses), mas pode ser menor, dependendo do que o oficial de imigração determinar na sua chegada. Esse período é o máximo autorizado e pode ser encurtado pelo oficial de imigração na fronteira. O tempo exato é indicado no formulário I-94, que você recebe ao entrar no país.

Taxas vigentes para os vistos de não-imigrante dos EUA



U$S 185 (R$ 1.017)

B | Visto de visitante: negócios, turismo, tratamento médico

C-1 | Trânsito pelos Estados Unidos

D | Tripulantes - Companhia aérea, navio

F | Estudante, Acadêmico

I | Mídia e Jornalistas

J | Visitantes de Intercâmbio

M | Estudantes, Profissional

TN/TD | Profissionais do NAFTA

S | Testemunha ou informante

T | Vítima de Tráfico de Pessoas

U | Vítima de atividade criminosa

U$S 205 (R$ 1.128)

H | Trabalhadores Temporários/Empregos ou Estagiários

L | Transferências intracompanhia

O | Pessoas com Capacidade Extraordinária

P | Atletas, Artistas e Artistas

Q | Intercâmbio Cultural Internacional

R | Trabalhador religioso

Outros

E | Visto para comerciante/investidor ou categoria de Profissional Especializado Australiano | US$ 315 (R$ 1.733)

K | Visto para noivo(a) ou cônjuge de cidadão americano | US$ 265 (R$ 1.458)