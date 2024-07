Cada vez mais, o Sul de Minas se destaca como destino enoturístico. As condições climáticas e de solo da Serra da Mantiqueira são muito propícias ao cultivo de uvas.



As temperaturas amenas e o relevo acidentado lembram muito a paisagem italiana, o que tem atraído cada vez mais visitantes em busca dessa experiência gastronômica. outras vinícolas se espalham pelo estado

Um brinde ao sabor

O Sul de Minas Gerais tem se consolidado como um importante destino enoturístico, atraindo visitantes de todo o país e do exterior que buscam uma experiência completa de degustação, aprendizado e contato com a natureza. Com sua paisagem bucólica, vinhos premiados e uma gastronomia de excelência, essa região se tornou um verdadeiro cartão-postal da "Toscana Mineira". Essa comparação se deve principalmente à produção de vinhos, azeite e café de alta qualidade que vem sendo desenvolvida nessa área.



A Rota do Vinho no Sul de Minas Gerais é uma iniciativa que vem ganhando cada vez mais destaque no cenário enoturístico do estado. Localizada na região da Serra da Mantiqueira, essa rota reúne diversas vinícolas que oferecem aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto a produção de vinhos de excelência. O Território dos Vinhos passa pelas cidades de Andradas, Buenópolis, Três Pontas, Caldas, Cordislândia e São Gonçalo do Sapucaí. Todas com características climáticas e de solo ideais para o cultivo de uvas. Ao longo do trajeto, os visitantes podem visitar as vinícolas, participar de degustações, conhecer os processos de vinificação e até mesmo almoçar ou jantar em restaurantes especializados na culinária regional

Produção mineira



As férias de inverno são um convite perfeito para uma escapada às montanhas de Minas Gerais. No estado múltiplo e diverso você encontrará o aconchego e a tranquilidade para desfrutar do clima ameno e paisagens deslumbrantes. A campanha Inverno em Minas, que foi lançada no final do mês passado pelo Governo de Minas, é uma celebração do "Ano da Cozinha Mineira" que combina perfeitamente com o clima frio. Imagine-se degustando um bom vinho ao lado da lareira, saboreando pratos que exalam tradição e sabor. É uma experiência única que convida você a se render aos prazeres da boa mesa.



A produção de vinhos finos em Minas Gerais está em expansão. De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), desde a safra de 2022, a colheita de uvas para a produção desses vinhos ultrapassa 2 mil toneladas por ano. A produção de vinhos finos no estado é realizada principalmente com o uso de variedades de uvas importadas, como Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Merlot. Embora essa atividade seja considerada uma novidade para muitos, Minas Gerais já conta com pelo menos 58 vinícolas.



Para 2024, a produção de uvas destinadas aos vinhos finos deverá chegar a aproximadamente 2,5 mil toneladas, o maior volume registrado nos últimos 10 anos. A área plantada em Minas Gerais é de 403 hectares, sendo que 66,5% desse total já está em produção. Os municípios com maior produção de uvas para vinhos finos são São Gonçalo do Sapucaí, Caldas e Andradas, todos localizados na região Sul do estado.

Uva syrah teve uma boa adaptação à tecnologia da dupla poda, que originou tipos finos da bebida de inverno no estado Lucas de Godoy/Secult

Prazer em cada taça

No país da cerveja, principalmente agora com as artesanais na crista da onda, não é todo brasileiro que é familiarizado com os diversos tipos de uvas: cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, sauvignon blanc, tempranillo, syrah, malbec e carmenère. São elas que definem se um vinho será produzido tinto, branco, rosé, espumante, frisante ou de sobremesa. E mais ainda, se o vinho será seco, demi-sec, brut, suave ou encorpado. Não é preciso ser enólogo para se tornar bom entendedor dos vinhos e se aventurar nesse admirado mundo de Baco.

Minas ganha destaque com o cultivo de uvas em regiões montanhosas e mais frias do estado Lucas de Godoy/Secult

Andradas

Casa Geraldo

Conhecida como “A Terra do Vinho”, Andradas é uma cidade que oferece opções para quem gosta de contato com a natureza e aventura. Os amantes do vinho podem conhecer uma das seis vinícolas da cidade abertas à visitação, entender os processos de fabricação e, ao final, degustar os vinhos feitos por ali. Para quem quer levar para casa, existem diversas lojas especializadas e com preços que agradam a todos os tipos de bolsos. Se você é aventureiro, não deixe de fazer o passeio de balão sobrevoando as vinícolas de Andradas. A produção e a história da vinícola Casa Geraldo passa de geração para geração. Durante a visita guiada, os turistas podem conhecer a vinícola e ainda fazer um curso de degustação com duração de um dia, no qual os participantes são orientados por enólogos para aprender o passo a passo da arte da degustação, além de noções básicas de cultivo de uva e elaboração dos vinhos.

www.casageraldo.com.br



Cordislândia

Vinícola Luiz Porto

Moderna, que associa espaço e tecnologia na elaboração de vinhos finos, a vinícola Luiz Porto conta com excelente estrutura com tanques em aço inox, barricas de carvalho francês e americano e todo maquinário importado da Itália, conseguindo processar as uvas totalmente, desde o vinhedo até o engarrafamento. A visita é realizada mediante agendamento e os turistas podem conhecer o processo, passear a cavalo pelos vinhedos, degustar e ainda adquirir as garrafas na loja.

www.luizportovinhosfinos.com

Caldas

Vinícola Estrada Real

A dedicação, seriedade e paixão da equipe são responsáveis pelo prestígio da vinícola, que em 2020 foi premiada como o melhor syrah brasileiro no Wines of Brazil Awards com o rótulo Primeira Estrada Syrah Gran Reserva 2018, além de receber diversos outros prêmios nacionais e internacionais. Os vinhos são produzidos seguindo rigorosos processos de qualidade, incluindo o desenvolvimento das mudas das videiras. As visitas na adega são mediante agendamento.

www.primeiraestrada.com.br

Premiados vinhos da vinícola Maria Maria são produzidos na cidade de Três Pontas, no alto da Serra da Mantiqueira Lucas de Godoy/Secult



Três Pontas

Vinícola Maria Maria

A fazenda cafeeira divide espaço com as mudas para a produção de vinho. A vinícola Maria Maria está aberta à visitação mediante agendamento, e é possível degustar os exemplares produzidos. No ano passado, o vinho Cabernet Sauvignon Gran Reserva de 2018 conquistou a medalha de Ouro Brazil Wine Challenge 2022. Já o Graça Sauvignon Blanc de 2021 conquistou Prata pela revista Decanter; Prata Internacional Wine Challenge 2022 e Ouro Brazil Wine Challenge 2022. E o vinho Erica Syrah Gran Reserva de 2018 também foi Ouro Brazil Wine Challenge 2022. No local há também um restaurante, onde os turistas podem desfrutar de um almoço harmonizado.

www.vinhosmariamaria.com.br

Situada nas montanhas do Sul de Minas Gerais, os vinhos Barbara Eliodora são criados com uvas colhidas durante o inverno Lucas de Godoy/Secult

São Gonçalo do Sapucaí

Vinícola Barbara Eliodora

A fazenda familiar nasceu do sonho de um produtor rural de criar vinhos e experiências de excelência. Localizada em São Gonçalo do Sapucaí, nas montanhas do Sul de Minas Gerais, a vinícola foi pioneira no plantio da variedade Vitis Vinifera no município, usando a técnica de manejo da dupla poda para construir um portfólio de vinhos feitos com esmero, caráter, harmonia e aromas marcantes. A inspiração do nome da vinícola vem da figura marcante de Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira (Inconfidente e poetisa mineira) e tem como missão homenagear sua história, providenciando experiências de excelência, personalidade e delicadeza.

Surpreenda-se

As terras altas de Minas Gerais – Serra da Mantiqueira e Cordilheira do Espinhaço, no Alto Jequitinhonha – também são consideradas grandes produtoras de vinhos finos no país, fazendo das regiões importantes pólos do enoturismo brasileiro. Tinto, branco, rosé, de paladar seco, semi seco ou suave, sempre se encontra um tipo de vinho perfeito para harmonizar com cada uma das delícias mineiras.

Os vinhos produzidos em Minas Gerais têm sua origem na iniciativa do pesquisador Murillo Albuquerque Regina, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), que adaptou a produção de uvas ao clima local utilizando o ciclo invertido e dupla poda. Essa técnica consiste em transferir a colheita para o inverno, época com condições climáticas ideais– dias ensolarados e quentes, noites frias e tempo seco. Por isso, os vinhos produzidos na região são conhecidos como vinhos de inverno. Listamos outras cidades mineiras que os amantes de vinhos não podem deixar de conhecer:

Ao ar livre, a Vinícola Quinta do Campo Alegre, em Diamantina, oferece experiência única na degustação dos vinhos do Vale do Jequitinhonha Vinícola Quinta do Campo Alegre/Divulgação

Diamantina

Quinta do Campo Alegre

Quem diria que Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, bem na terra de JK, Chica da Silva, da seresta e dos diamantes, produz um dos melhores vinhos do Brasil. Os vinhos já existiam em Diamantina bem antes da chegada dos imigrantes europeus, principalmente italianos, que vieram para o Brasil no final do século 19 e começaram a produzir vinhos, principalmente na região Sul do país. Fundada em 2011, a vinícola Quinta do Campo Alegre ganhou destaque nos últimos e colocou Diamantina na rota mundial dos dos vinhos de alta qualidade. É possível fazer uma visita guiada entre os vinhedos, conhecer a produção dos vinhos, e degustar bons vinhos.

Quinta D’Alva

Outra vinícola que se destaca em Diamantina é a Quinta d’Alva. Desde 2002, ela resgata a tradição bicentenária de pioneiros portugueses, franceses e italianos da região. Produz vinhos tintos e brancos, beneficiados por ótimas condições ambientais com clima tropical de altitude e adota técnicas modernas de cultivo, manejo e produção.

Que tal apreciar um bom vinho numa adega intimista, com barris de carvalho? Na vinícola em Santana dos Montes, você pode Vinícola dos Montes/Divulgação

Santana dos Montes

Vinícola Dos Montes



Os vinhos da vinícola Dos Montes são produzidos na Fazenda Guarará, com uvas do parreiral da propriedade. O turista pode passear pela plantação e degustar as variedades merlot, syrah, cabernet franc e tempranillo, numa adega intimista, com barris e garrafas na decoração, tudo à meia luz. O dono da vinícola tem também o Hotel Fazenda da Chácara, onde os hóspedes podem tomar os rótulos produzidos na Fazenda Guarará, distante seis quilômetros dali.

Em uma área de 2,5 hectares, em Uberaba, a Arpuro é a primeira vinícola do Triângulo Mineiro Arpuro/Divulgação

Uberaba

Vinícola Arpuro

Na terra do gado zebu e da agropecuária, a vinícola Arpuro, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, traz a primeira produção da região com as uvas Syrah, Marsanne e Sauvignon Blanc, dentre outras. A região usa um método que inverte o ciclo da videira. Nesta forma de plantio, a colheita não ocorre no verão, como é tradicional no Brasil, mas sim no inverno, quando o clima coincide com o das vindimas do hemisfério Norte. Outra caraterística é a poda: são necessárias duas para dar certo, enquanto tradicionalmente apenas uma é feita.

Grão Mogol

Vinícola Vale do Gongo

No Norte de Minas, na Cordilheira do Espinhaço, em Grão Mogol, a vinícola Vale do Gongo começou como um projeto experimental implantado por uma família da cidade. A vinícola tem conquistado recordes no volume de produção e alta qualidade da fruta e do vinho produzidos. Ela trabalha em três frentes: produção de sucos, de vinhos e da fruta para consumo in-natura. n