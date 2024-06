Costa lança campanha 3º e 4º hóspedes grátis na tarifa marítima para os cruzeiros na América do Sul (Campanha já está em vigor e é válida para reservas realizadas até o dia 16 de agosto de 2024 (Foto: Divulgação))

A Costa Cruzeiros lança uma nova oportunidade para o viajante garantir antecipadamente suas próximas férias a bordo de um cruzeiro marítimo e levar sua família ou amigos. A campanha “Saudades do Verão” oferece gratuidade na tarifa marítima para o 3º hóspede ou para 3º e 4º hóspedes nos roteiros pela América do Sul durante a temporada 2024/2025.

A promoção contempla os cruzeiros a bordo dos navios Costa Diadema, Costa Pacifica e Costa Favolosa, com embarques entre novembro de 2024 e abril de 2025, e é válida para reservas realizadas em cabines internas, externas e com varanda nas tarifas MyCruise e All Inclusive até o dia 16 de agosto de 2024. A campanha não contempla grupos e está sujeita à disponibilidade.

A bordo do Costa Pacifica, o navio mais divertido da temporada, os benefícios incluem o minicruzeiro de 4 noites, com embarque em Santos, no dia 9 de dezembro de 2024 e paradas em Búzios e Angra dos Reis e os cruzeiros de 7 noites pelas praias brasileiras, com embarques no Rio de Janeiro em 04 de janeiro e 01 de fevereiro de 2025 e em Santos, nos dias 05 de janeiro e 02 de fevereiro de 2025. Enquanto nas saídas de janeiro, o navio visita Ilhabela, Porto Belo, Balneário Camboriú e Angra dos Reis; no roteiro de fevereiro, o navio visita Búzios no lugar de Angra dos Reis.

Já a bordo do Costa Diadema, os viajantes têm a chance garantir a gratuidade para o 3º ou 3º e 4º hóspedes no cruzeiro de 7 noites com destino a Montevidéu e Buenos Aires, com embarques em Santos e Itajaí nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2025 ou ainda no minicruzeiro de 4 noites, com saída em 13 de abril de 2025, de Santos e paradas em Itajaí e Ilhabela.

“Com essa promoção, queremos incentivar as famílias e os amigos a viverem juntos a experiência de férias a bordo com o melhor da hospitalidade, gastronomia, entretenimento e serviços oferecidos em um cruzeiro Costa”, comenta Ruy Ribeiro, Diretor Comercial da Costa Cruzeiros.

Todos os cruzeiros a bordo dos navios Costa Diadema, Costa Pacifica e Costa Favolosa durante a temporada 2024/2025 na América do Sul podem ser adquiridos em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Mais informações no site Costa Cruzeiros e no portal Costa Extra, exclusivo para as agências de viagens.

Conheça mais sobre os navios que estarão na temporada 2024/2025 na América do Sul

O Costa Pacifica tem 1.504 cabines e oferece uma ampla oferta gastronômica com os restaurantes Archipelago, Sushino, Teppanyaki e Pizzeria Pummid´Oro e o The Salty Beach Street Food, além de 9 bares como o Aperol Spritz Bar. O navio reúne também 1 teatro em 3 andares, 1 campo poliesportivo, 1 parque aquático com toboágua, 3 piscinas, 5 jacuzzis e o Solemio Spa com vista para o mar e academia. As crianças e adolescentes tem à disposição as áreas Squok Club e Teen Zone.

Costa Pacífica (Foto: Divulgação)

Durante a temporada 2024/2025, o Costa Pacifica embarca hóspedes no Rio de Janeiro e em Santos para cruzeiros de sete noites pelas praias brasileiras e realiza minicruzeiros de três, quatro e cinco noites, com embarque em Santos e alternando paradas em Búzios, Angra dos Reis, Ilhabela, Porto Belo e Balneário Camboriú. O navio ficará atracado na baía de Santos na véspera do Réveillon para o espetáculo de fogos da cidade. É a primeira vez que um navio de cruzeiro comemora a chegada do Ano Novo na orla de Santos.

Com 1.862 cabines, o Costa Diadema reúne oito restaurantes, 11 bares, spa, cassino, teatro com espetáculos exclusivos, academia, pista de jogging, espaços dedicados para as crianças e adolescentes como o Squok Club e o Teen Zone e 11 piscinas e hidromassagens. O Costa Diadema realiza cruzeiros regulares de sete noites por Buenos Aires e Montevidéu, com embarques em Santos e Itajaí, entre dezembro de 2024 e março de 2025, além dos minicruzeiros em abril de 2025, com paradas em Ilhabela.

Costa Diadema (Foto: Divulgação)

O Costa Favolosa tem 1.508 cabines, solemio spa, academia, nove piscinas e hidromassagens, seis restaurantes, incluindo o Archipelago com menus de três grandes chefs com estrelas Michelin, 12 bares, teatro, toboágua, cassino, quadra poliesportiva e o Squok Club para as crianças. O Costa Favolosa também retorna à região para roteiros de oito noites com embarques nas capitais argentina, uruguaia e no Rio de Janeiro e paradas nas cidades de Ilhabela (SP), Balneário Camboriú (SC) e Ilha Grande (RJ). Para o cruzeiro de Réveillon, o navio estará na praia de Copacabana para o tradicional espetáculo dos fogos.

Costa Favolosa (Foto: Divulgação)

