Acampamentos educativos durante as férias escolares (Acampamentos educativos em período de férias escolares enriquecem as habilidades sociais e motoras dos jovens, reduzem o tempo de tela e criam memórias inesquecíveis. (Foto: Acampamento Aruanã, Embu-Guaçu/SP))

Imagine um lugar onde os jovens podem deixar para trás a rotina das telas digitais para viver um mundo de aventuras ao ar livre. Essa é a realidade dos acampamentos de férias, responsáveis por reduzir a exposição excessiva à tecnologia para garantir o enriquecimento emocional de crianças e adolescentes, além de memórias inesquecíveis.

A popularidade desses espaços ganha tração à medida que a preocupação com a saúde mental infantojuvenil aumenta. Em 2021, a Organização Mundial da Saúde revelou que a depressão entre crianças de 6 a 12 anos saltou de 4,5% para 8% na última década. Somente no Brasil, pelo menos 36% dos jovens apresentaram sintomas de depressão e ansiedade durante a pandemia, segundo a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Aproveite o mês de junho em família nos resorts Enjoy, em Olímpia

Com o poder de proporcionar ambientes saudáveis para essa faixa etária, os acampamentos de férias são locais especializados em receber crianças durante os períodos de recesso escolar, atuando como um terreno fértil para o fortalecimento de amizades, habilidades de liderança, o interesse e a prática de atividades físicas, a inteligência emocional e o respeito à natureza e ao meio ambiente.

Segundo Caroline Gaudio, diretora do Aruanã Acampamentos e Eventos, as conexões socioemocionais sempre vêm em primeiro lugar. “Em vez de passarem horas em frente a uma tela, os jovens estão correndo, brincando, fazendo trilhas na natureza, nadando e interagindo uns com os outros. Essas atividades agregam soft skills que vão acompanhá-los pelo resto da vida, como independência, comunicação, trabalho em equipe e resolução de conflitos”, explica.

O Aruanã Acampamentos é um exemplo de acampamento que combina diversão com aprendizado. Localizado em Embu-Guaço/SP, o espaço inclui uma programação repleta de esportes, jogos, oficinas culturais e brincadeiras ao ar livre que garantem experiências recreativas, sustentáveis e até gastronômicas para despertar novas paixões e talentos entre os jovens participantes.

Especializado em exercitar os soft skills de seus hóspedes, o Aruanã proporciona diversos jogos educativos e lúdicos, rodas cantadas, escolhas de equipes e oficinas culturais para fomentar essas habilidades. No jogo “Caça aos Personagens”, por exemplo, as crianças praticam suas habilidades de comunicação e persuasão para interagir com as personagens espalhadas pelo acampamento e, assim, conquistar pontos em meio aos desafios, conflitos e dramas gerados pela história.

LEIA TAMBÉM: DreamWorks Land já está aberta na Universal Orlando Resort

Durante os sete dias de acampamento, sem a presença dos pais, os jovens têm a chance de viver uma rotina intensa e enriquecedora, sob a orientação de coordenadores pedagógicos e recreadores experientes. É uma forma de aprendizado que complementa os períodos não letivos com um novo senso de pertencimento, laços e lembranças para toda a vida.

“No fundo, os acampamentos de férias são mais do que apenas recreação; eles são uma oportunidade de crescimento pessoal, aprendizado e desenvolvimento de habilidades que serão valiosas para toda a vida. É um ambiente onde as crianças podem ser elas mesmas, explorar o mundo ao seu redor e aprender de uma forma divertida e significativa”, conclui Caroline.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo