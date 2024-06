11ª edição do Festival Sensacional acontece nos dias 21 e 22 de junho no Parque Ecológico da Pampulha

11ª edição do Festival Sensacional acontece nos dias 21 e 22 de junho no Parque Ecológico da Pampulha (Festival Sensacional (Foto: Manuela Ventura))

Com datas confirmadas para os dias 21 e 22 de junho, a 11ª edição do festival Sensacional! acontece mais uma vez no Parque Ecológico da Pampulha, com atrações de tirar o fôlego. Entre elas, Djavan e Xande de Pilares, na noite de abertura, e outros grandes nomes no sábado, como OlodumBaiana, Marina Sena canta Gal Costa, Marcelo D2 À Procura da Batida Perfeita, Banda Uó o Reencontro, Dona Onete 85 anos, FBC convida Letrux, Ivyson e Ana Frango Elétrico.

Nos palcos Chacoalha e Nave, também no dia 22 de junho, o festival traz nomes importantes de uma nova safra de artistas que vem transformando as cenas do funk, rap e da música eletrônica brasileira. As atrações são Ogoin e Linguini convida Juyè & Maui, Irmãs de Pau, Ebony e WS da Igrejinha, além dos DJs DJs Vhoor, Miss Tacacá, Cris Panttoja, Belisa, João Nogueira e Kingdom.

A décima primeira edição do Sensacional! marca um momento de consolidação do festival mineiro, que adotou diversos formatos ao longo dos anos. Os ingressos estão à venda na plataforma Shotgun.

NOITE DE ABERTURA

Mais que um pré-festival, a véspera traz dois grandes nomes da música brasileira em shows especiais. Xande de Pilares, ex-vocalista do Grupo Revelação, abre a noite com repertório do álbum Xande canta Caetano, em que interpreta canções do icônico compositor baiano. O trabalho encantou o público e emocionou o próprio Caetano Veloso, que chorou ao ouvir o trabalho em estúdio.

Depois, em um show completo, a noite marca a despedida da turnê “D”, na qual Djavan traz o repertório do seu 25º álbum de estúdio, além de mais de 20 sucessos de todas as fases de sua discografia. Para acalmar o coração dos fãs, o artista ressalta que “músicas como ‘Sina’ e ‘Flor de Lis’ têm lugar cativo em todos os shows porque “são canções que o povo ama”, diz. Para ele, o maior desafio na concepção de um novo espetáculo é “desenhar um roteiro equilibrado e diverso”.

FESTIVAL SENSACIONAL!

Palcos principais (Palco Liberty e Palco Petra)

No sábado, dia 22 de junho, a programação vem com um line-up de peso distribuído em 10 horas de programação. Entre as atrações, o grupo percussivo, criado em 1979 em Salvador, Olodum, e o BaianaSystem, banda liderada pelo vocalista Russo Passapusso, unem-se no palco no show OlodumBaiana. O projeto nasceu depois do encontro promovido e sugerido pela curadoria do Sensacional! na apresentação Olodum convida Russo Passapusso, na nona edição do festival em 2022.

Ana Frango Elétrico volta a Belo Horizonte, após lançar o álbum “Me chama de gato que eu sou sua”. A carioca, além de cantora, compositora e artista plástica, destaca-se na produção musical. Com sua lírica afiada, Marcelo D2 apresenta um de seus álbuns mais icônicos, “À Procura da Batida Perfeita”, em comemoração aos 20 anos do disco que até hoje influencia o hip-hop brasileiro. O trabalho consolidou sua marca registrada: o encontro entre rap e samba.

Reconhecida como rainha do carimbó, Dona Onete celebra 85 anos de idade no palco do Sensacional!. A artista do Pará tem mais de 300 canções, regravadas por grandes artistas como Gaby Amarantos. O festival também será palco do reencontro da Banda Uó. Em 13 anos de história, o grupo conquistou uma legião de fãs, que até hoje pede pelo seu retorno. Seis anos depois do término, a Banda Uó tem um encontro marcado com o público, apresentando um show com os maiores sucessos da carreira.

Grandes representantes da cena mineira também estarão presentes: Marina Sena, que homenageia Gal Costa, e FBC, que convida Letrux. Ex-integrante d’A Outra Banda da Lua e do Rosa Neon, Marina Sena tornou-se um fenômeno com o álbum solo, “De Primeira”, e depois ganhou o Brasil com “Vício Inerente”. No Sensacional!, canta apenas músicas da Gal Costa. Já FBC, cria das batalhas de rima de Belo Horizonte, ficou bastante conhecido pelo álbum “Baile”, produzido em parceria com Vhoor. Em 2023, lançou um dos álbuns do ano, O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão nos Levar para Outro Planeta.

A curadoria de artistas de várias partes do país continua com Ivyson, cantor e compositor pernambucano que desponta na cena musical atual. Em seu álbum de estreia, “O Outro Lado do Rio”, lançado em junho de 2022, traz influências do pop à música popular brasileira.

Palco Chacoalha

No Chacoalha, a dupla Ogoin e Linguini vem com seu disco de estreia “TV Show” (2023), além de outros trabalhos icônicos como “Good Times”, single que conquistou o Prêmio Rap BR na categoria melhor música de 2022. Eleita Revelação do Rap no prêmio Genius Brasil 2019, Ebony é outro nome expoente do gênero no line-up. Em “Terapia” (2023), seu último álbum, traz parcerias com diversos produtores musicais, como Larinhx.

As amigas da Zona Oeste de São Paulo, que se uniram para inovar no universo do funk, Irmãs de Pau, também chegam a BH. A dupla travesti foi a responsável por dar uma cara nova para a música “Derretida”, no álbum “Noitada”(2022) de Pabllo Vittar. Outro talento confirmado é WS da Igrejinha, um sucesso do Aglomerado da Serra de Belo Horizonte, dono de hits como “Baile do Bruxo” e “Only Fans”.

Palco Nave

O beatmaker, DJ e produtor musical belo-horizontino que tem ganhado reconhecimento internacional, Vhoor é um . O mineiro tem lotado clubes nos EUA e na Europa e, em 2023, foi uma das atrações do The Town. Natural de Belém do Pará, a Miss Tacacá traz ao Sensa a potência de gêneros paraenses, como o brega funk e o tecnobrega. A multiartista foi uma das indicadas ao WME Awards Powered by Billboard Brasil 2023 na categoria DJ.

A DJ carioca e indígena Cris Panttoja vem com um set recheado de samba, coco e carimbó. Os residentes da Masterplano Belisa e João Nogueira, também produtor do coletivo de música eletrônica, dividem o palco em um encontro efervescente. Kingdom, outro nome mineiro, exalta ritmos variados da cultura negra brasileira e mundial. A DJ, além de também residente do Masterplano, é uma das precursoras dos projetos Baile Room e Bronka.

Line Up Festival Sensacional (Foto: Divulgação)

Noite de Abertura Sensacional!

Data: 21 de junho de 2024

Programação: Djavan, Xande canta Caetano

Horário: 18h às 22h

Ingressos: https://shotgun.live/pt-br/festivals/noite-de-abertura-sensacional-2024

Festival Sensacional!

Data: 22 de junho de 2024

Programação: OlodumBaiana, Marina Sena canta Gal Costa, Marcedo D2 – À procura da batida perfeita, FBC convida Letrux, Dona Onete – 85 anos, Banda Uó, Ivyson, Ana Frango Elétrico, Ebony, Irmãs de Pau, WS da Igrejinha, Ogoin&Linguini convidam Juyè&Maui, VHOOR , Miss Tacacá, Cris Panttoja, BelisaXJoãoNogueira, Kingdom

Horário: 12h às 22h

Ingressos: https://shotgun.live/pt-br/festivals/festival-sensacional-2024

