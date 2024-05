Experiências ao redor do mundo para levar a família (Kalesma Mykonos (Foto: Divulgação))

Unir a família é sempre um momento especial, mas pode ser ainda mais se for para programar uma viagem. Confira 7 dicas de destinos incríveis ao redor do mundo e cheios de novidades para que as pessoas tão amadas sejam presenteadas da melhor forma possível: viajando.

Piquenique isolado entre as piscinas naturais de Tetiaroa, na Polinésia Francesa

Piquenique isolado entre as piscinas naturais de Tetiaroa (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Complexo de Visitantes da NASA proporciona encontro com astronauta

Localizado no paraíso de Tetiaroa, na Polinésia Francesa, está o The Brando e este, é um daqueles resorts para ir com tempo para que as mamães e toda a família possam aproveitar bastante. Por lá, os hóspedes podem participar de excursões que percorrem os motus (pequenas ilhotas de areia) – sempre acompanhados dos guias locais – e se divertir muito entre as piscinas naturais. Durante esses passeios com uma vista da imensidão azul, é possível ainda desfrutar de um delicioso piquenique isolado em família em um dos motus, resumindo a essência de um dia perfeito. Para aqueles que reservarem mais de 2 diárias e usarem o código “flyfree”, poderão voar para o encantador atol sem nenhum custo adicional.

Conhecer os encantos da ilha de Paros, na Grécia

Andronis Minois (Foto: Divulgação)

Esta ilha grega é uma das promessas para o verão europeu, afinal ainda é pouco conhecida por aqui e é também daqueles lugares adoráveis, com praias de águas cristalinas e vilas tradicionais. Qualquer família irá se encantar com este local de casinhas brancas, pequenas vielas, árvores floridas, muito sol e história. Em Paros, se hospede no novíssimo Andronis Minois e a propriedade é a grande novidade do grupo para esta temporada. O hotel ainda oferece a seus hóspedes serviço de transporte diário entre a propriedade ou o restaurante Olvo, até a cidade de Naoussa, que possui uma vibrante vila de pescadores. Será inesquecível.

Experiências relaxantes e imersão em tratamentos especiais, em Mykonos

Kalesma Mykonos (Foto: Divulgação)

Que tal incluir mais uma linda ilha grega em seu roteiro? Vale muito a pena a ida até Mykonos e se hospedar no lindíssimo Kalesma. O hotel se prepara para a estação mais quente do ano com produtos de primeira linha e super exclusivos para o spa. A novidade chega sob a curadoria da renomada Barbara Sturm, que é especialista em estética e pioneira em medicina anti-inflamatória. Entre as boas novas de tratamentos com os novos produtos, estão a anti pigmentação facial, anti acne da idade adulta, anti idade facial e corporal, e a massagem revitalizante. Sua família terá muito mais que relaxamento e sim uma imersão em tratamentos especiais.

Alta gastronomia, vinhos e bem-estar, no Porto

Vila Foz Hotel & Spa (Foto:Divulgação)

Agora, se a ideia é um roteiro em outro país europeu, Portugal não pode ficar de fora. Vá até a linda cidade do Porto e fique alguns dias no Vila Foz Hotel & Spa, lugar que as matriarcas irão se encantar. A família poderá se deliciar com o Vila Foz Suite & Wine Experience, no qual irá desfrutar, da própria suíte, de uma vista magnífica do mar e depois, relaxar no spa. Além disso, descubra os segredos mais bem guardados dos vinhos Niepoort e complete tudo isso com um menu degustação no Restaurante Vila Foz, comandado pelo chef Arnaldo Azevedo e premiado com estrela Michelin.

LEIA TAMBÉM: Festas de Lisboa: evento semelhante ao nosso São João encanta turistas brasileiros

Para as famílias ocupadas em maio, planeje a ida em junho para Chillán

Passeios na neve do Termas Chillan (Foto: Divulgação)

A temporada de inverno na América do Sul já vai começar e sabemos que a ida para o Chile com toda a família é um dos passeios que os brasileiros mais gostam de fazer. Agora, ir até a cidade de Chillán, mais ao sul do país, é a programação perfeita para ver neve. No comecinho do inverno, em junho, o hotel Termas Chillan reabre suas portas e para os que gostam dos esportes desta estação, ficar ali é uma boa pedida. O hotel é ski-in-out o que faz toda a diferença na hora de esquiar. E ainda, os filhos podem se divertir em um passeio de trenó, caminhadas com raquetes e excursões em motos de neve. A diversão por lá é garantida para a família toda. Os pacotes para este período oferecem 15% de desconto para até 7 diárias.

Propriedades privativas para toda a família, em Mendoza

Casa de Uco – Villa Paucho (Foto: Divulgação)

Ao lado da Cordilheira do Andes, em Mendoza, na Argentina, está o belíssimo hotel Casa de Uco. Planejar a viagem em família ao destino é ótima opção, pois além de estar perto do Brasil, há voos diretos para lá. O hotel proporciona experiências cada vez mais únicas para todos e oferece uma casa privativa com o objetivo de proporcionar mais privacidade aos hóspedes. Por isso, a Casa Paucho é o melhor lugar para esta ocasião – além do já tradicional prédio principal – e pode acomodar até seis pessoas em meio à uma paisagem paradisíaca de forma mais intimista. Esta propriedade está localizada a apenas 300 metros de distância da sede do hotel e é cercada por vinhedos, uma natureza exuberante com flora nativa e pés de lavanda e alecrim. Sem contar que serão memoráveis os dias no Vale do Uco em família.

Brunch especial, em Miami

East Miami (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Belize, pequeno paraíso na América Central, é o que você procura para sua próxima viagem

Aproveite a sua ida a Miami para ir até o descolado bairro de Brickell e passe algumas noites no moderno EAST Miami. No hotel, se delicie com o “Brunch de Barrio”, uma versão moderna dos clássicos da comida de rua. Aproveite os sabores latino-americanos e super variados, pois o menu conta com mais de 20 pratos e diversos coquetéis. O hotel oferece ainda, uma oferta em que quanto mais diárias reservar, mais descontos terá: se for 4 noites, ganhará 30% de desconto.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo