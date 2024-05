Dicas de roteiro para navegar na Ilha do Mel – PR (Ilha do Mel (Foto: Alessandro Vieira))

Conhecido por suas deslumbrantes paisagens naturais, o Paraná desponta como uma potência do mercado náutico brasileiro. Segundo a Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar), o estado ocupa o segundo lugar no país em número de barcos registrados, contabilizando mais de 70 mil embarcações de esporte e recreio ao longo de seu litoral e interior, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. Entre os destinos mais procurados pelos turistas está a Ilha do Mel, situada no litoral paranaense, que encanta com suas mais de 30 praias paradisíacas, oferecendo também uma variedade de opções gastronômicas e de lazer.

“A Ilha do Mel é o segundo destino mais procurado pelos turistas de todo o Paraná devido às suas praias paradisíacas, gastronomia e contato com a natureza. O turismo náutico na região está em ascensão, e isso se reflete em nosso negócio, onde o Estado representa muitos dos nossos clientes. Notamos que as lanchas entre 25 e 34 pés foram as mais procuradas no último ano na região”, afirma o diretor.

Navegação pela Ilha do Mel (Foto: Divulgação)

Para quem deseja aproveitar a Ilha do Mel sobre as águas com conforto e estilo, o fabricante nacional de barcos Triton Yachts separou algumas dicas de roteiro.

Praia do Farol

A Praia do Farol, conhecida por sua beleza natural e atmosfera tranquila, é um dos destinos turísticos mais procurados na cidade, atraindo visitantes durante toda a alta temporada. É um local ideal para relaxar, com um mar sereno e águas cristalinas que convidam à prática de esportes náuticos, como windsurf. Além disso, a praia oferece uma excelente infraestrutura, com uma variedade de bares, restaurantes e pousadas para atender às necessidades dos turistas.

Praia Grande

Sua beleza natural e clima agradável proporcionam o cenário ideal para aqueles que preferem lugares calmos e pouco frequentados. Famosa para a prática do surf, a Praia Grande possui águas agitadas e propícias para banhos. Cercada por morros cobertos de vegetação nativa, esse pequeno refúgio permanece praticamente escondido do mundo.

Praia da Fortaleza

Uma das praias mais tranquilas da Ilha do Mel, a Praia da Fortaleza é um refúgio para aqueles que buscam tranquilidade e contato direto com a natureza. Suas águas tranquilas são ideais para a prática de esportes náuticos ou simplesmente para uma navegação tranquila. Além disso, a praia abriga a imponente Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, construída entre 1767 e 1770 por ordem de Dom José I, rei de Portugal, com o objetivo de proteger a Baía de Paranaguá de ataques de piratas e espanhóis. Esta construção histórica adiciona um toque especial ao cenário natural da praia.

