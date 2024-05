Beto Carrero World: solidariedade em dobro (Foto: Divulgação/ Beto Carrero World)

O Beto Carrero World está promovendo uma campanha de solidariedade em dobro para auxiliar as comunidades afetadas pelas recentes enchentes no estado do Rio Grande do Sul, com especial atenção às crianças que estão enfrentando dificuldades nesse momento desafiador.

Durante todo o mês de maio, o parque estará arrecadando doações de fraldas e leite em pó infantil para distribuir às famílias necessitadas. E para incentivar ainda mais a participação, o Beto Carrero World irá dobrar a quantidade de todas as doações recebidas pelos visitantes até chegar ao montante de um milhão de reais em produtos doados somente pelo Beto Carrero World.

Além disso, como forma de agradecer pelo gesto de solidariedade, todos os visitantes pagantes que contribuírem com doações receberão como presente o segundo dia grátis para retornar ao parque e se divertir.

A empresa parceira responsável pelos passeios de helicóptero no parque, Helisul, também está contribuindo para essa causa, disponibilizando avião e helicópteros em operação no Rio Grande do Sul, incluindo aquele que realiza os passeios nas dependências do Beto Carrero World.

Cada gesto de doação fará uma grande diferença na vida das crianças e famílias que precisam de nosso apoio nesse momento difícil.

Confira o regulamento da ação no site do Beto Carrero World.

