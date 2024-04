Anguilla Culinary Experience anuncia programação de 2024 e abre venda de ingressos (Foto: Divulgação)

O Anguilla Culinary Experience (ACE) está de volta! De 23 a 26 de maio, Anguilla será o epicentro da culinária do Caribe, com chefs locais e internacionais apresentando suas criações em uma série de eventos imperdíveis. Com sua terceira edição, o ACE promete destacar o motivo de Anguilla ser considerado o principal destino gastronômico da região.

Durante quatro dias repletos de jantares requintados, festas em resorts luxuosos, churrascos na praia e competições culinárias, os participantes terão a oportunidade de experimentar uma fusão de sabores, onde os chefs combinam influências diversas com os ingredientes frescos locais, como peixes e frutos do mar.

“O ACE nos apresenta uma plataforma extraordinária para mostrar a criatividade e inovação de nossos chefs locais e produtos gourmet e a vibração de nossa cena culinária”, declarou Stacey Liburd, Diretora de Turismo de Anguilla. “Quer os nossos hóspedes optem por jantar em um dos nossos resorts cinco estrelas, em algum restaurante local ou em um bar de praia rústico, podemos garantir uma refeição deliciosa e uma experiência verdadeiramente memorável.”

A festa de abertura no Aurora Anguilla Resort & Golf Club marca o início do evento, no dia 23, oferecendo aos hóspedes um passeio culinário por seis restaurantes do resort, além de coquetéis exclusivos e música ao vivo.

“Estamos entusiasmados em sediar a noite de abertura do Anguilla Culinary Experience no Aurora Anguilla Resort & Golf Club pelo segundo ano”, expressou o diretor administrativo Kevin Carty. “O sucesso contínuo do festival é uma prova da vibrante culinária de Anguilla e temos muito orgulho em contribuir para a celebração da notável jornada gastronômica da ilha.”

Atividades programadas durante o Anguilla Culinary Experience

Durante o festival, diversas atividades estão programadas, como jantares à beira-mar, degustações personalizadas e festas com DJs. Na sexta, 24, os destaques incluem o menu especial preparado pelo chef Zach Engel e a chef local Carrie Bogar. A noite intimista será apresentada pelos proprietários do Alegria e co-presidentes do ACE, Neil e Wendy Freeman, em sua Villa Alegria à beira-mar, no Cul de Sac. Cada prato será harmonizado com vinhos selecionados pelo marido de Bogar e coproprietário do Veya, Jerry, e com curadoria do patrocinador do ACE, Grands Vins de France.

No sábado, 25, o Savi Beach Club, em Meads Bay Beach, apresentará Savor, Soirée e Sensation em seu elegante local à beira-mar. A noite épica começará com um jantar do Chef Executivo Dario Schiavo, onde celebrará suas influências japonesas e italianas e os abundantes frutos do mar de Anguilla. Durante noite, o Savi terá shows de artistas locais e os participantes poderão dançar em uma festa ao som de DJs.

No dia 26, domingo, acontece ACE Beach BBQ & Basket Battle, oferecendo uma variedade de pratos deliciosos e entretenimento ao vivo. Torça para os membros da Equipe Nacional de Culinária de Anguilla enquanto eles se enfrentam em um desafio com ingredientes misteriosos, julgados por chefs locais e convidados. Um sortudo vencedor se juntará aos juízes da batalha como degustador convidado.

O evento vai além da culinária

O evento não apenas celebra a culinária excepcional de Anguilla, mas também contribui para o desenvolvimento educacional da ilha, pois uma parte dos lucros do festival ajuda a financiar a programação educacional para a próxima geração de chefs e profissionais de hospitalidade da ilha e para a Equipe Nacional de Culinária de Anguilla. Os alunos das organizações beneficiárias ajudam e competem em muitos dos eventos do ACE.

Os visitantes podem navegar pela programação do evento de 2024, ler biografias dos chefs, ver menus e comprar ingressos no site do festival. Os ingressos são vendidos de acordo com as preferências individuais, permitindo que os frequentadores do festival personalizem um itinerário que se adapte ao seu estilo, paladar e orçamento.

