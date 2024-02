Parque do Palácio, em Belo Horizonte, oferece programação de carnaval para toda a família

O carnaval de Belo Horizonte promete ser histórico. Com as ruas tomadas pela alegre multidão de turistas e locais, o Parque do Palácio será oásis para foliões de todas as idades à procura de diversão com conforto e segurança.

A farra começa no sábado (10/02) e segue até terça-feira (13/12), e inclui bloquinhos para crianças, oficina gratuita de confecção de máscaras, aluguel de brinquedos, área kids, concurso de fantasias e até um festival, entre outras atrações.

Na gastronomia, o Café Magrí continuará servindo um dos brunchs mais famosos da cidade. A Pizza Nômade também está confirmada, além de ótimos drinks para espantar o calor.

Festival Tim Tim no Campinho

O Festival Tim Tim no Campinho é um projeto que envolve grandes profissionais, em um evento que integra a cultura Belo Horizontina à natureza e à sustentabilidade. Sua estreia acontece no carnaval do Parque do Palácio, e promete ser um ponto de encontro dos foliões que buscam se divertir com maior conforto e integração à natureza.

A gastronomia do festival Tim Tim é um brinde à mineiridade. O Chef Parrillero Siman, entrega uma carta repleta de sabores belo-horizontinos. Desde sanduíches e carnes na Parrilla, e também opções vegetarianas. O Bar Jângalito inova e, além dos seus drinks, opções de coquetéis para a criançada, sem álcool, é claro. A linha Jângalitinho será lançada no Festival. Ainda para os pequenos, bloquinhos infantis, oficinas e playground com monitores, para que os pais possam curtir com tranquilidade.

O Festival contará também com os Deejays Humberto Bonaldi e Carol Thata, figuras já conhecidas na cidade e com estrutura parcialmente coberta, à prova de chuva.

Máscaras e capacetes customizáveis do Mobri (Foto: Gustavo Nébias)

Abaixo programação já confirmada:

Sábado (10/02)

. Café Magri: 9h às 18h

Às 15h acontece oficina de confecção de máscaras gratuita, seguido por bailinho de máscaras. É preciso fazer inscrição.

. Espaço Mobri: 9h às 18h

customização e aluguel de brinquedos

. Movida a fantasia das 9h30 às 13h

Pintura artística e recreação infantil

. Festival Tim Tim no Campinho: 10h às 19h

Às 10h acontece o Bloco da Família (@bloco_da_família )

12h às 20h Dj Humberto Bonaldi

. Pizza Nômade: 10h às 17h30

. Área Kids 10h às 17h

Domingo (11/02)

. Magri 9h às 18h

Concurso de fantasias, com votação pelo instagram @cafemagri O mais bem votado ganhará um brunch para toda família!

. Espaço Mobri: 9h às 18h

customização e aluguel de brinquedos

. Movida a fantasia das 9h30 às 13h

Pintura artística e recreação infantil

. Festival Tim Tim no Campinho: 10h às 19h

12h às 20h Dj Carol Thata

. Pizza Nômade: 10:00 às 17h30

. Área Kids: 10h às 17h

Segunda-feira (12/02)

. Magri: 9h às 14h

. Espaço Mobri: 9h às 18h

customização e aluguel de brinquedos

. Movida a fantasia: 9h30 às 13h

Pintura artística e recreação infantil

. Festival Tim Tim no Campinho: 10h às 19h

Às 10h acontece o Bloco Puro Prazer Kids

12h às 20h Dj Humberto Bonaldi

. Área Kids: 10h às 17h

Terça-feira (13/02)

. Magri: 9h às 14h

. Espaço Mobri: 9h às 18h

customização e aluguel de brinquedos

. Movida a fantasia: 9h30 às 13h

Pintura artística e recreação infantil

. Festival Tim Tim no Campinho: 10h às 19h

Às 10h acontece o Bloco da Família (@bloco_da_família )

12h às 20h Dj Humberto Bonaldi

. Área Kids: 10h às 17h

O Parque do Palácio estará fechado na quarta-feira (14/02). Durante o carnaval a entrada do parque segue a R$10,00 (crianças até 5 anos não pagam). Atrações são pagas à parte.

