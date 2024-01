Uma das festas mais tradicionais da folia em BH já anuncia sua grade: Carnaval do Porcão 2024

O carnaval do Porcão 2024 mais uma vez promete os melhores blocos de BH com conforto e segurança. A festa já anunciou seu line-up com os maiores sucessos do carnaval de rua da cidade. A proposta é reunir as estrelas mais festejadas da cidade num só lugar. Na sexta, dia 9 de fevereiro, tem o Asa de Banana com toda energia do Chiclete com Banana e do Asa de Águia num repertório que traz o melhor do axé. Du Monteiro é a outra atração da noite, com o melhor do pagode, sertanejo e os hits do momento. A terceira atração é a banda Stoll, com um repertório especial voltado para a folia.

Já no sábado, dia 10, tem dois grandes sucessos: Beiço do Wando, com um tributo ao cantor romântico que nos deixou em 2012, além de Funk You, com a batida do funk. Domingo, dia 11, tem mais Quem é Essa ai Papai? com repertório que vai desde axé até MPB, passando por samba e pagode, tocados por uma bateria completa com mais de 200 percussionistas. e nos intervalos, Dj Biffaum comanda a pista. E pra fechar, Pipino com as mais tocadas do funk. Segunda tem mais um ícone da folia por aqui: Então Brilha, que arrasta multidões na abertura do carnaval de BH, com repertório próprio e releituras famosas. Tem ainda uma atração surpresa, que será anunciada em breve, que também foi convidada para subir ao palco e não deixar ninguém parado.

Serviço:

Carnaval do Porcão 2024

Espaço Meet

Av. Raja Gabaglia, 2671 – São Bento

De sexta até segunda de carnaval – 9 a 12 de fevereiro – 21 às 4h

Mais informações por aqui ou pelo Whatsapp: 31 98348-0074

Para ingressos acesse o site do Carnaval do Porcão.

