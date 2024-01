Thermas da Mata é a principal opção para se refrescar em São Paulo neste verão

À medida que os termômetros começam a subir, desde a chegada do verão no último dia 22 de dezembro, os paulistanos e paulistas iniciam suas buscas por refúgios para escapar do calor. O Thermas da Mata, localizado em Cotia, a apenas 30 minutos da capital, se destaca como a escolha ideal para aqueles que desejam evitar longas viagens e, ao mesmo tempo, desfrutar de um dia memorável de diversão e relaxamento.

Localização estratégica e natureza exuberante

A proximidade com a cidade de São Paulo é um dos grandes atrativos do Thermas da Mata. Situado na Estrada do Morro Grande, com acesso fácil pela Rodovia Raposo Tavares e pelo Rodoanel, o parque aquático oferece a conveniência de estar perto da capital, permitindo que os visitantes maximizem seu tempo de lazer.

Além disso, em meio a uma área de 200 mil m², o parque é um verdadeiro santuário natural, cercado por árvores nativas e nascentes, proporcionando um ambiente tranquilo e refrescante.

Atrações imperdíveis para o verão no Thermas da Mata

O Thermas da Mata tem uma estrutura com mais de 15 atrações indicadas para todas as idades e tipos de visitantes, dos mais aventureiros àqueles que buscam por sombra e água fresca.

Entre os atrativos de destaques estão:

Praia da Mata

Uma praia artificial com mil m² de areia e uma vasta área de cinco mil m² de águas cristalinas e quentes a 32 graus. Com piscina de ondas, quiosques, bar pé na areia, Beach Club, cabanas VIP e espreguiçadeiras, é o lugar perfeito para relaxar ao sol.

Beach Kids

Foto: divulgação

Dividida em duas áreas – Kids e Baby –, oferece diversão segura para crianças de todas as idades. O AcquaBOOM e os brinquedos aquáticos garantem momentos de alegria para os pequenos.

Tirolesa

Para os aventureiros, a tirolesa de 400 metros proporciona uma experiência emocionante com vistas deslumbrantes das paisagens naturais do parque.

Piscina de Água Natural

Uma piscina de 800 metros quadrados com água natural, ideal para se refrescar nos dias mais quentes.

Space Music

Este toboágua único oferece uma experiência audiovisual imersiva, combinando música e efeitos visuais em uma emocionante descida.

Além disso, a partir de 7 de janeiro de 2024, o empreendimento contará também com o Brabus. Esse será o primeiro toboágua com lançamento em cápsula do parque. A nova atração parte de uma torre de 14 metros de altura, tem percurso de 60 metros e pode chegar a uma velocidade acima de 40 km/h.

Lazer e diversão garantidos no Thermas da Mata

Os Thermalucos, uma turma de mascotes amigáveis, e a equipe de recreadores AnimaThermas também prometem entretenimento e atividades especiais para as crianças nessas férias de verão. Com isso, enquanto os pequenos se divertem com segurança, os pais podem relaxar e aproveitar todas as atrações que o parque oferece.

Foto: divulgação

Ou seja, o Thermas da Mata é mais do que um parque aquático; é um destino completo para o verão, combinando a conveniência da proximidade com São Paulo e uma variedade de atividades para todas as idades. Com suas atrações aquáticas, paisagens naturais e ambiente familiar, é o lugar perfeito para quem busca uma escapada refrescante e divertida nesta estação.

Programação de entretenimento no Thermas da Mata

A programação de entretenimento para os meses de janeiro e fevereiro está a todo o vapor. O parque preparou um calendário recheado de atrações como recreação infantil, DJ na piscina, música ao vivo com bandas da região, festa da espuma e escola de samba que promete agitar o Carnaval 2024. Consulte a programação completa no site.

Serviço

Horário de funcionamento em dezembro e janeiro: de quarta a segunda-feira e feriados, das 10h às 17h.

Ingressos: Adulto a partir de R$ 49,00 e infantil (03 a 12 anos) a partir de R$ 39,00 comprando antecipado no site.

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP

Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares

Informações e ingressos por aqui ou no Televendas: (11) 5555-0607, das 9h às 17h.

