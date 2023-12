Carnaval, tradição, valor e folia

Ainda estamos com a melodia do “Noite Feliz” reverberando em nossa mente, mas em uma parte bem íntima do cérebro, já abrimos espaço para pensar sobre como desenharemos nosso carnaval em 2024!

É uma tentação, porque o Carnaval, além de instigar nossos pecados, por ser uma festa pública, a população se esbalda utilizando de vários elementos! Dentre eles as máscaras, uma das principais ferramentas, que tem seu destaque, porque é atrás delas, que nossas vontades, pensamentos e intenções se materializam.

As pessoas usam trajes exóticos durante muitos momentos de verdadeira exibição e é aí que as permissões nos são dadas por nós mesmos para perdermos nossa individualidade rotineira e embalarmos nossa euforia com muita alegria, muita música e diversão.

Uma festa tradicional

O Carnaval é uma festa bem tradicional, extremamente popular e até hoje é realizada ou celebrada em diferentes partes do mundo. Diferente seria, se a mais comemorada, não fosse a do Brasil.

Sempre importante lembrar, que apesar da folia em alta e do profano estar nitidamente presente no Carnaval, os festejos são tradicional e intimamente ligados aos preceitos católicos. É o Carnaval, que antecede a Quaresma, lembram?

Consta que a origem e significado da palavra carnaval vem do latim carne “levare”, que significa “afastar-se da carne”.

Esse hábito de utilizarmos estes termos, remontam, segundo pesquisas, dos séculos XI e XII e faziam menção às vésperas da Quarta-Feira de Cinzas, quando se inicia o período cristão de abstenção da carne.

É o calendário cultural e turístico se desenvolvendo a cada período que se abre com os festejos do Réveillon, as viradas de ano já sugerem empolgação, boas vibrações e muita animação.

Diversidade refletida nas manifestações culturais

Como toda boa comemoração o carnaval se manifesta de várias formas no mundo e no Brasil em especial. Viajando pelos estados brasileiros, encontraremos manifestações das mais distintas, com caras, símbolos, cores e ritmos bastante peculiares a cada região desse país.

LEIA TAMBÉM: Tempo de Natal, de fomento cultural e promoção turística

São bailes de salão, batalhas de confetes, desfiles alegóricos, batuques, cordões, arrastões de alegria, frevos, afoxés e por aí vai. Esta é a graça da festa, a diversidade que encontramos. A diversidade que abraça a liberdade, a alegria e que simbolizam as várias faces do povo brasileiro.

Rio de Janeiro/RJ, 18 02 2023 – Bloco Nova Bad desfila pelas ruas do centro da cidade no primeiro dia oficial do Carnaval 2023 (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Essa diversidade toda, presente nas comemorações carnavalescas, conferem à festa, uma importância especial como grande manifestação cultural coletiva, que celebra a alegria, a vida, a liberdade e exalta a capacidade do povo em superar suas mazelas, esquecer temporariamente suas dificuldades e escarafunchar motivos para a diversão e para termos um sorriso largo estampado no rosto pelo menos por uma semana.

Movimento provocado pelo Carnaval

No Brasil é fato, que o Carnaval mais representativo se dá pelos desfiles das Escolas de Samba no Rio de Janeiro, onde enredos de sambas são trabalhados com riqueza de detalhes e muitas vezes retratam a cultura, a memória e o desenvolvimento social do Brasil, por meio das crenças, da diversidade, das personagens e dos fatos relevantes para o crescimento do nosso país.

Foto: pública/ Imperatriz Leopoldinense

Este contexto e considerando as motivações que são oferecidas em todas as partes do Brasil, fica fácil associar o Carnaval, às grandes movimentações financeiras, que a festa provoca. O carnaval no calendário comum, significa um festejo celebrado no máximo em 7 dias ao ano, mas quando mudamos o foco, para os aspectos culturais, econômicos, sociais, antropológicos, históricos e turísticos, percebemos, que de verdade, o Carnaval não para e movimenta o ano inteiro, cadeias de negócios impensáveis, movimentando cifras astronômicas por todo o país.

Carnaval gera milhares de empregos, ocupação de mão de obra de toda natureza (Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil)

O Carnaval não é apenas um bom feriado para viajarmos e deleitarmos com as festas, esquecendo os nossos problemas, mas sim, uma ferramenta estratégica para uma geração de milhares de empregos, ocupação de mão de obra de toda natureza, oportunidade de capacitação em várias frentes, expansão dos processos criativos, que são capazes de oferecer aprimoramento para setores importantes tais como a produção musical, a produção artesanal, a produção de alegorias, adereços, fantasias e afins, aguçando a criatividade e a disposição de muitos para o trabalho e para o aprendizado.

Negócio lucrativo

Mais que uma tradição cultural brasileira, o Carnaval ocupou o pódio como um lucrativo negócio do ramo do entretenimento, que movimenta o setor turístico, chama a atenção do mundo para o nosso país, promove o aquecimento econômico de maneira astronômica, movimentando setores variados da economia, que justificam os investimentos que necessariamente, são feitos para que toda essa mágica carnavalesca possa acontecer

São visitantes em grande número e de origens diversificadas que visitam o Brasil e se juntarmos a movimentação e as viagens internas, podemos dizer, que em poucos dias, bilhões de reais se movimentam na produção e no consumo dos mais variados setores, motivados por essa simples mercadoria cultural.

Carnaval de Olinda/ Pernambuco (Foto: Arquimedes Santos)

Eu classifico facilmente o carnaval como um fenômeno de massa, que integra, que traz o benefício da inclusão social e ainda gera oportunidades infindáveis para o fomento econômico e o alcance da plena alegria, ainda que temporária.

Pra não perder o costume e para reforçar minhas crenças na força econômica e viável dos investimentos em produção cultural aliada ao turismo, repito aqui que o Carnaval se consolida como uma festa, que gera emprego e renda em alta escala, promove a alegria e incentiva o desenvolvimento econômico por meio da rede de serviços como os transportes, aéreo, marítimo e terrestres, setor de hospedagem, alimentos e bebidas, economia informal, costureiras, modistas, tecidos, etc, etc!

Não se faz Carnaval no Brasil sem cores, sem música, sem instrumentos, sem tambores, sem cerveja, sem alegria, sem máscaras, sem gente e muito menos sem alegria. Isso tudo custa, gera renda, movimenta pessoas e faz a moeda circular.

LEIA TAMBÉM: Sunset na Estância

Eu, bairrista

Eu fico tentado a circular pelo Brasil pra conhecer de perto a magia do carnaval do Recife, com os mistérios do Galo da Madrugada, imaginando o quanto deve ser bom madrugar pelas ruas alegres e históricas de Olinda, desfilar nas Escolas de Samba do coração no Sambódromo carioca, descer e subir ladeiras atrás dos blocos em Ouro Preto e nas cidades históricas, suar muito na pipoca dos trios elétricos em Salvador na Bahia, mas confesso, que como bairrista que sou, não ouso me afastar da folia sempre simpática, segura, alegre e muito festiva da minha querida Itabirito!

Carnaval 2019 em Ouro Preto/ MG (Foto: Pulsar Brasil/ Flickr)

Aliás, falei do Brasil inteiro, mas recomendo mesmo é a qualidade do carnaval que é oferecido no interior mineiro! Vale a pena “sair da toca”, mesmo que o carnaval não te atraia tanto assim e circular festivamente pelo interior de Minas Gerais, aproveitando o acolhimento, a hospitalidade e a alegria de uma gente, que sabe fazer festa com simpatia, com muito brilho e comida boa, que nos agrada e nos ajuda a entender que quem conhece Minas Gerais, realmente não esquece jamais!

LEIA TAMBÉM: Natureza, tradição e arte na Rota Turística Jaguara

Por enquanto desejo a todos uma boa virada de ano, mas já recomendo que aqueçam os corpos para a folia, porque em 2024 o carnaval já está se mostrando. Mal terminando janeiro, já estaremos nas ruas atrás da folia!

Aproveitem com juízo e muita alegria!

The post Carnaval, tradição, valor e folia appeared first on Uai Turismo.