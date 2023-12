Passar a virada do ano em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, é desejo de muitos. Para este ano, a previsão é uma queima de fogos de 12 minutos e reunir mais de 1 milhão de pessoas. Mas já pensou assistir ao show de fogos com uma vista privilegiada a bordo de uma lancha ou veleiro? O aluguel de embarcações em datas comemorativas, como o Réveillon, tem se tornado cada vez mais comum em Santa Catarina e, muitas vezes, mais barato do que alugar um apartamento em frente ao mar. A experiência pode custar menos de mil reais a diária com pernoite e saída da Marina Itajaí, na cidade vizinha, e com direito a espumante.

LEIA TAMBÉM: Verão na Costa Esmeralda em Santa Catarina

Planeje-se

Para quem está planejando uma virada do ano no mar, uma opção é o passeio com o veleiro Halifax, que cobra R$3.885 a diária para até 4 pessoas com direito a um espumante por tripulante e pernoite. A embarcação oferece duas cabines, cozinha equipada e banheiro.

“Em Balneário Camboriú, um apartamento pode custar R$26 mil por dia no Ano Novo. Então, o barco pode ser sim uma opção muito mais viável. Além da experiência e uma vista exclusiva, outro grande atrativo desse tipo de serviço é o fato de não precisar ter uma habilitação náutica para alugar uma embarcação. Isso porque, o charter inclui a presença de um marinheiro a bordo”, destaca o capitão Silvio Telles.

O veleiro oferece também opções de charter por quatro dias em regiões próximas a Balneário Camboriú, como Porto Belo e Bombinhas pelo valor de R$11.885 para quatro pessoas.

LEIA TAMBÉM: 5 destinos ensolarados para conhecer no verão

Além de veleiros, embarcações luxuosas de 40 a 70 pés também são opções de aluguel na virada do ano. A empresa DDB Yachts, com sede na Marina Itajaí, oferece modelos a partir de R$10 mil para 7 horas de passeio e, pela capacidade, também pode custar menos de mil reais por pessoa. É o caso de uma lancha de 40 pés com capacidade para 13 pessoas, dois quartos, dois banheiros, cozinha completa e área gourmet.

Turismo náutico em Santa Catarina

Com um imenso litoral, com mais de 560 quilômetros de extensão e praias paradisíacas, Santa Catarina já se destaca como um dos destinos náuticos mais procurados do país. “A taxa de ocupação na Marina Itajaí chega a 100% durante a alta temporada. Não oferecemos o serviço de aluguel de embarcações, porém, empresas e os próprios velejadores, clientes que estão ancorados aqui no complexo, prestam este serviço, e notamos um crescimento a cada ano de pessoas que buscam por esta experiência tanto em lanchas quanto veleiros”, comenta o diretor da Marina Itajaí Carlos Gayoso de Oliveira.

LEIA TAMBÉM: Destinos inusitados: cinco refúgios praianos para curtir verão adiantado no Paraná

The post Quanto custa passar o Réveillon a bordo em Balneário Camboriú? appeared first on Uai Turismo.