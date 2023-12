5 destinos ensolarados para conhecer no verão

Apesar do calor que está presente nos últimos meses, o verão no Hemisfério Sul só começa nessa semana, no dia 22 de dezembro. A onda de calor tende a se intensificar, por isso vale a pena começar a se planejar para conhecer destinos que o sol seja um aliado. Destinos com praias e cachoeiras para se refrescar do calor, especialmente.

Pensando nisso, a Booking.com realizou uma pesquisa na plataforma* para descobrir quais destinos no Brasil são mais recomendados por viajantes brasileiros por serem ensolarados, ou seja, perfeitos para aproveitar em uma viagem a lazer no verão.

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

“Rio 40 graus” não é nenhum exagero: a cidade maravilha oferece um sol para cada habitante (e turista!) durante o verão. E, para aproveitar o calor, os viajantes podem passar o dia nas praias mais badaladas da Zona Sul, como as tradicionais Copacabana e Ipanema, ou conhecer novas – e um pouco mais alternativas – faixas de areia, como a Praia de Grumari e a Prainha, na Zona Oeste, ou mesmo a simpática orla da Ilha do Governador, ideal para praticar esportes na areia e curtir um barzinho com os amigos durante a tarde.

Para quem prefere fugir das multidões das praias, a Villa Paranaguá Hotel & Spa – Boutique Hotel oferece piscina ao ar livre e está localizada em Santa Teresa, a 600 metros da Escadaria Selarón. Ali, é possível fazer um passeio pelo bairro e pela parte antiga da cidade.

Villa Paranaguá Hotel & Spa – Boutique Hotel, Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Porto de Galinhas, Pernambuco

No distrito pernambucano de Ipojuca, Porto de Galinhas é um destino bem conhecido para quem busca praias paradisíacas e águas cristalinas. Um passeio famoso é o de jangada até as piscinas naturais, que pode ser feito quando a maré está baixa e é ótimo para observar os peixes coloridos e a vida marinha local. Além disso, vale fazer um passeio de bugue para conhecer várias praias da região, como a de Muro Alto, com suas águas calmas e sem ondas, e a descolada Maracaípe.

A Pousada Tabajuba é uma excelente opção de hospedagem no destino, com piscina ao ar livre com vista para o mar a acesso direto à praia de Merepe, perfeita para se refrescar no verão.

Pousada Tabajuba, Porto de Galinhas (Foto: Divulgação)

Florianópolis, Santa Catarina

Na região Sul do país, a capital de Santa Catarina, Florianópolis, é um destino de verão que reúne dezenas de praias de características diferentes, lagoas e até fortalezas. Na cidade, também é possível praticar esportes e atividades ao ar livre – incluindo surfe e parapente -, e fazer outros tipos de passeios mais centrados na parte cultural e gastronômica, como a Ponte Hercílio Luz e o Mercado Público, uma boa pedida para três quartos (74%*) dos brasileiros que querem experimentar culinárias locais nas férias. E mesmo com um roteiro agitado durante o dia, a vida noturna da cidade também é animada, com festas, beach clubs, bares, baladas e restaurantes para todos os gostos.

Para aproveitar bem os dias ensolarados, um lugar que vale a visita é a linda Ilha do Campeche, acessível por barco, com suas águas calmas e cristalinas. Para a estadia, a Casa Mar Campeche tem um ambiente aconchegante, fica próxima à praia e oferece desde suítes a estúdios e apartamentos de dois quartos.

Casa Mar Campeche, Florianopolis (Foto: Divulgação)

Natal, Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, Natal é um ótimo destino de férias, dado que oferece uma boa diversidade de atrações, como belas praias e dunas, e é uma boa base para conhecer outros destinos, para incrementar ainda mais o roteiro. Entre as principais atividades que os turistas encontram na cidade estão a visita ao Forte dos Reis Magos, com vistas panorâmicas da orla; passeio de bugue nas dunas ou de 4×4 pelo litoral; lagoas ideais para se refrescar; e até mesmo o maior cajueiro do mundo, localizado em Pirangi do Norte, uma praia ao sul de Natal. Ainda é possível fazer um passeio turístico com cruzeiro opcional ao pôr do sol, que passa pelas principais atrações da cidade, praias e bairros históricos.

Quem visita o destino pode se hospedar no Delux Aparthotel Ponta Negra, que oferece banheira de hidromassagem e piscina na cobertura, além de apartamentos para até quatro pessoas com varanda e vista para o mar.

Delux Aparthotel Ponta Negra, Natal (Foto: Divulgação)

Fortaleza, Ceará

Mais uma capital nordestina na lista, Fortaleza é uma cidade com uma orla bem agitada, com várias oportunidades de esportes e atividades ao ar livre e que concentra feiras de artesanato, hotéis e outros tipos de acomodação, restaurantes e atrativos. Para tomar um sol e dar um mergulho, a melhor opção é a Praia do Futuro, com muitos quiosques para se divertir durante o dia, com boas comida e bebidas para aproveitar com a família e amigos.

A partir de Fortaleza, também é possível conhecer outros destinos e praias cearenses, como Cumbuco, Canoa Quebrada e Jericoacoara, além de um parque aquático para quem quer se refrescar nas férias. Para a estadia, o Praiano Hotel faz parte do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com e seu restaurante serve especialidades regionais e internacionais.

Praiano Hotel, Fortaleza (Foto: Divulgação)

*Dados de recomendação da Booking.com de acordo com os destinos ensolarados mais relevantes e recomendados por viajantes brasileiros.

