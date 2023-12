O Vila Torém Hotel, mais novo e surpreendente refúgio em Icaraizinho de Amontada (Ceará), acaba de lançar pacotes exclusivos para hospedagem no Natal e Réveillon. As catorze suítes, de alto padrão e com vista para o mar, foram todas projetadas para o máximo conforto e aconchego dos hóspedes.

Para o Natal, os pacotes saem a partir de R$ 4.120,00 (três noites, na suíte Standard para casal) e podem chegar até R$ 16.720,00 (sete noites, na suíte Torém para casal).

Já para o Ano Novo, os pacotes iniciam em R$ 9.390,00 (três noites, na suíte Standard para casal) e vão até R$ R$ 36.000,00 (sete noites, na suíte Torém para casal). Crianças de até 5 anos não pagam hospedagem.

Detalhe: o hotel é pet-friendly, permitindo que os hóspedes desfrutem de sua estadia na companhia de seus animais de pequeno porte.

Restaurante Vaca Grill

O Vila Torém Hotel abriga o restaurante Vaca Grill, dedicado à gastronomia contemporânea, com ênfase para as mundialmente famosas carnes argentinas, que agradam os paladares mais exigentes. No local, também é possível desfrutar de drinks autorais e de cervejas e vinhos premiados.

As ceias de Natal e Réveillon vão acontecer no restaurante nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro.

A melhor experiência em Icaraizinho de Amontada

O Vila Torém é um oásis pé na areia, que garante vistas deslumbrantes para o mar em uma pitoresca vila cearense. O hotel, que proporciona uma natureza exuberante, oferece ambientes rústicos e sofisticados, para memórias inesquecíveis.

Em Icaraizinho, os hóspedes podem apreciar as maravilhas de mangues, rios, dunas e praias de águas cristalinas, além de desfrutarem de experiências como passeios de barco e de buggy, aulas de Kite Surf e massagens relaxantes.

Acesse aqui para reservas e mais informações, ou pelo telefone (88) 9 8813-4296.

