Para os amantes de lugares paradisíacos, Anguilla será um destino obrigatório em 2024, oferecendo uma série de atrações que vão além das águas cristalinas. Com uma agenda que inclui inauguração de novos estabelecimentos, novidades gastronômicas e festivais, a ilha está pronta para encantar os visitantes.

Inaugurações imperdíveis

O Aurora Anguilla Resort, situado na deslumbrante Rendezvous Bay, surpreenderá os visitantes com novidades no seu parque de entretenimento. Com opções que vão desde quadras esportivas de classe mundial, como tênis, pickleball e basquete, até um complexo de piscinas e um campo de golfe de 9 buracos, o local oferecerá diversão para todos os gostos. Além disso, para aqueles que desejam relaxar, o Belmond Cap Juluca irá inaugurar, no segundo trimestre de 2024, o Cap Juluca Spa by Guerlain, com instalações inspiradas nos Arawaks, os primeiros habitantes de Anguilla, e um menu exclusivo de tratamentos de spa.

Culinária e sabores únicos

Os amantes da gastronomia terão muito a explorar em Anguilla. O Malliouhana Resort, celebrando seu 40º aniversário, apresentará um novo programa de vinhos sob a liderança da renomada sommelier Shelly Lindgren. O restaurante Tasty’s POV, com vista para Sandy Ground e comandado pelo chef Dale Carty, ampliará seu menu com opções de comida japonesa. No Arawak Beach Club, as famosas tapas espanholas, com um toque mediterrâneo, serão destaque no cardápio do restaurante Arawak’s Taverna, onde será possível desfrutar de um jantar com vistas deslumbrantes de Island Harbour.

Festivais imperdíveis

Os festivais proporcionarão momentos inesquecíveis em Anguilla. O Anguilla Culinary Experience acontecerá de 23 a 26 de maio, atraindo os apreciadores da culinária local e internacional. Para quem gosta de música, Bankie Banx, famoso cantor de reggae conhecido como o “Bob Dylan de Anguilla” trará o festival “Moonsplash” ao Dune Preserve (bar de música comandado por Bankie), nos dias 22 a 24 de março, com artistas como Maxi Priest, Gem Myers e Big Mountain confirmados. E para celebrar os 50 anos do carnaval local, o Festival de Verão ocorrerá entre os dias 1º e 11 de agosto, com competições, churrascos na praia e o concurso de Miss Anguilla.

Prepare-se para conhecer Anguilla em 2024 e descubra um leque diversificado de experiências durante sua estadia. A ilha promete muita diversão, relaxamento e novidades para aqueles que a visitarem no próximo ano. Para acompanhar tudo sobre o destino, acesse aqui ou o Instagram @VisiteAnguilla.

