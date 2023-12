As velas do Mucuripe cantada na música do cearense Fagner embalaram muitos jovens na Fortaleza dos anos 70 e 80. Hoje a beira mar da cidade, onde fica a praia do Mucuripe, se tornou um lugar badalado por turistas que o dia inteiro passeiam no novo calçadão e a tarde curtem o pôr do sol entre as velas cantadas na música escrita pelo também cearense Belchior. De frente para esse visual nostálgico, com uma paisagem de cinema, o restaurante Illa Mare apresenta um cardápio sofisticado de frutos do mar, com destaque, claro, para uma baita lagosta com manteiga e ervas.

Entrada

De entrada, tacos de atum com toques de maracujá. Ou ainda a combinação perfeita de tapioca suflada com moqueca de caranguejo – espetacular! O leve toque de dendê, a cremosidade, daqueles que digo: tem que provar! Um prato mais criativo e saboroso que outro fazem a cozinha do Illa Mare ser um dos destaques do turismo gastronômico cearense.

Pastel recheado com bacalhau com natas (inspiração portuguesa) e tacos com atum e toques de maracujá (Foto: @paespelomundo)

Prato principal – lagosta

De prato principal, uma grande lagosta na brasa com manteiga de ervas servida com aligot de macaxeira feito com queijo manteiga. Uma combinação tão saborosamente regional para qualquer cliente gringo não colocar defeitos.

O nome por trás do menu é do chef Rafael Martins, um paulistano que está fazendo carreira em mares cearenses e vem transformando a culinária do restaurante que fica num dos lugares mais privilegiados da cidade, dentro do mar, na praia do Mucuripe. O projeto gastronômico teve consultoria da Ghesta, especializada na área.

Entrada de moqueca cremosa de caranguejo com tapioca suflada para acompanhar. Espetacular! (Foto: @paespelomundo)

Fortaleza é destino onde muitos europeus aproveitam os diversos atrativos do calor e ventos do Ceará para fazer esportes como o Windsurfe e o Kitesurfe e claro, procuram pelo melhor da gastronomia cearense. A influência é tão presente que nos cardápios é possível encontrar receitas inspiradas em técnicas francesas, em mares mediterrâneos ou ainda em clássicos como o foie gras, que no Illa Mare é feito a base de Fígado de Galinha e lâminas de caju na brasa para acompanhar.

Para mim uma surpresa gastronômica, pois sempre achamos que o melhor da culinária local está escondidinho, onde só os locais conhecem e não no lugar mais turístico da cidade. Ledo engano! Um menu para apreciar o mar, as velas, e a música do Fagner. Vale a visita.

