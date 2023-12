Despedir-se de um ano e dar às boas-vindas a outro em grande estilo é o que o Mavsa Resort, situado a apenas 90 minutos de São Paulo, propõe para quem busca uma experiência memorável. No Mavsa, a única preocupação dos hóspedes é escolher o look perfeito para aproveitar a enorme gama de atrações disponíveis.

A programação começa na terça-feira, dia 26/12, com um check-in animado, balada com robô de led e o espetáculo Hakuna Matata, apresentado pela equipe artística do resort. As atividades continuam ao longo da semana com opções para todos os gostos: desde mini golfe indoor, campeonato de poker e show de samba até homenagens a grandes ícones da música como o Rei do Pop e Elton John. Destaques especiais incluem o show “Encantados Sunset” no sábado e uma celebração vibrante na virada do ano com show gastronômico, música ao vivo com a banda Galaxy e uma espetacular queima de fogos.

O Mavsa Resort

O Mavsa é reconhecido como um dos melhores resorts do país oferecendo um sistema all inclusive completo. São 8 refeições diárias e uma variedade de bebidas, com e sem álcool, servidas até às 0h – no Réveillon, o horário será estendido até às 2h. A gastronomia, sob a direção do chef Helbert Moura, atende a todos, incluindo vegetarianos, bebês e pessoas com intolerância ao glúten e à lactose.

Foto: divulgação/ Mavsa Resort

O resort contempla uma área de 800 mil m², repleta de verde e belezas naturais. Para quem procura atividades ao ar livre, há quadras de tênis, futebol, beach tênis, vôlei de areia, mini zoológico, arco e flecha, parede de escalada, arvorismo e trilhas para corrida e caminhada. O complexo aquático inclui 6 piscinas, duas jacuzzis e lagos enormes, garantindo diversão para todas as idades.

As acomodações no Mavsa são variadas e incluem suítes, apartamentos, chalés temáticos e presidenciais. Para começar o Ano Novo com o pé direito, a segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024, será animada pela Banda Bamboa nas piscinas, além de uma Festa das Cores e a estreia do Show Brodoay.

Com um período mínimo de hospedagem de 4 diárias, de 28/12 a 1/1 ou de 29/12 a 3/1, os valores partem de 5.721,00 para um casal com duas crianças de até 12 anos hospedadas no mesmo apartamento dos pais. Pacotes com 5 ou 6 diárias recebem descontos adicionais.

Período mínimo: 4 diárias

Valor: diárias a partir de 5721,00 o casal. Duas crianças de até 12 anos no mesmo apartamento dos pais são cortesia

Parcelamento: 10X sem juros

Endereço: Av. 3 de Maio, 2500 – Cesário Lange – SP

Mais informações e reservas: (15) 3246-8210

