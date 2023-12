Mesmo que obrigatório em mais de 30 países, o seguro viagem nem sempre é contratado pelos viajantes. Uma pesquisa realizada pela agência Edelman em parceria com o Grupo Bradesco Seguros, focada na população que tem interesse em seguros, mostrou que somente um terço dos brasileiros que viajaram nos últimos 12 meses contrataram um seguro viagem.

Ainda de acordo com o levantamento, 33% dos brasileiros pretendem viajar nos próximos 12 meses. No entanto, menos da metade deles têm a intenção de contratar um seguro viagem (45%). “Estamos suscetíveis a imprevistos a todo o tempo. Mas, quando estamos em um lugar que não conhecemos, a sensação de falta de proteção pode ser maior. Por isso, o planejamento é tão importante quanto a definição do roteiro ”, pondera o diretor da Bradesco Vida e Previdência Bernardo Castello.

A pesquisa do Grupo Bradesco Seguros identificou ainda que os fatores mais importantes para os viajantes são atendimento relacionado a questões de saúde (38%) e cobertura de extravio de bagagens (33%). Não por acaso, esses também são os principais benefícios acionados pelos segurados, com 26% e 27%, respectivamente.

“O seguro viagem pode oferecer muitos outros benefícios e assistências que trazem tranquilidade durante as viagens de modo geral, incluindo as nacionais”, acrescenta Castello. “Desde coberturas para situações inesperadas, como cancelamento prévio da viagem, até benefícios para deixar a viagem de tutores de cães e gatos mais tranquila, como hospedagem para PET”, conclui o executivo.

