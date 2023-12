Se torne enólogo por um dia na vinícola Viapiana

A Vinícola Viapiana é o destino certo para as férias dos fãs de vinho, novas experiências e belas paisagens. Localizada na região dos Altos Montes, no Rio Grande do Sul, a marca abre sua sala de barricas, seu wine bar e alguns de seus rótulos mais raros para proporcionar uma vivência única aos turistas.

Conheça abaixo as experiências ofertadas pela vinícola:

Meu Microlote

Os apreciadores se tornam enólogos por um dia! Após uma visita guiada com explicação do processo de elaboração de vinhos e espumantes, os participantes degustam quatro vinhos de diferentes uvas e barricas de carvalho com nacionalidades distintas (croata, francesa e americana), e testam misturas para chegarem ao blend preferido, que cada um leva para casa em uma garrafa exclusiva.

Do Princípio à Taça

Os visitantes acompanham o processo de elaboração de vinhos, com uma degustação comparativa entre um vinho base de espumante direto do tanque e um espumante já engarrafado, e entre um vinho tinto direto da barrica de carvalho e um vinho da mesma uva já engarrafado.

Experiências com a família fundadora

Três atividades contam com a participação de membros da família fundadora da vinícola: a ‘Degustação de Barricas Guiada pela Família’, uma prova particular orientada por um familiar, com seleção de 10 vinhos degustados direto das barricas, trazendo diferentes uvas, tempos e tipos de carvalho; as ‘Degustações Verticais’, que passeiam por diferentes safras das uvas Pinot Noir, Chardonnay; e a vertical do vinho Barricas Selecionadas, que passa pelos diferentes lotes já lançados do rótulo.

Vinícola Viapiana (Foto: Divulgação)

“Nossa programação foi criada para que os turistas se aprofundem de forma lúdica e experimental em alguns dos processos que fazem parte da elaboração de um vinho. São atividades em que eles participam ativamente, se envolvem e guardam na memória esses momentos”, resume Débora Viapiana, Diretoria de Marketing da Viapiana.

Visita guiada com degustação durante o trajeto, prova de vinhos em seu aconchegante bar e uma seleção de rótulos raros e premium servidos em taça também integram a ampla programação enoturística da Viapiana.

Para mais informações acesse vinhosviapiana.com.br.

