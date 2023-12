Passar a virada de ano em Paris é o sonho de muitos brasileiros, que esperam um dia poder vivenciar essa experiência. Porém, a cidade luz tem alguns costumes e particularidades bem diferentes das tradições brasileiras com que estamos acostumados.

LEIA TAMBÉM: Olimpíadas 2024: O que fazer em Paris enquanto não estiver na torcida?

Helena Ribeiro, historiadora e guia credenciada pelo Ministério da Cultura da França, que mora em Paris desde 2011, revelou três curiosidades que poucas pessoas sabem sobre a noite de réveillon na capital da França.

Fogos na Torre Eiffel?

Imagina que noite especial debaixo da Torre Eiffel vendo os fogos de artifício na virada do ano? Lindo mesmo, mas vai ficar na imaginação por enquanto, pois isso na prática não acontece segundo Helena. “Muitos turistas ficam embaixo da torre esperando um espetáculo de fogos e não tem. A única data que tem fogos na famosa torre é no dia 14 de julho, quando se comemora a queda da bastilha”, explica ela.

Quem quiser assistir ao show de luzes e som pode fazer isso no Arco do Triunfo, que fica totalmente preparado para essa noite, inclusive com fogos de artifício.

Metrô de graça na virada

De acordo com a guia, o metrô é gratuito de 31 de dezembro a partir das 17h até o dia primeiro de janeiro às 12h. “O objetivo dessa medida é incentivar que as pessoas saiam sem carro e aproveitem a noite sem riscos”, explica Helena.

LEIA TAMBÉM: Caricatura em Paris

A gratuidade também busca promover o transporte público e diminuir a circulação de veículos na cidade devido aos altos níveis de poluição no ar. Em alguns outros momentos do ano, o governo também toma essa mesma medida.

A cor tanto faz

Amarelo traz dinheiro, verde traz saúde e por aí vai. Os franceses, ao contrário dos brasileiros, não têm a tradição de escolher as cores das roupas de acordo com suas intenções para o ano seguinte. Portanto, você não vai encontrar isso por lá!

Aliás, capricha no dress code da noite porque o frio reina na virada do ano em Paris, pois lá é inverno. E mais, os franceses costumam caprichar nos looks e gostam de celebrar a virada em festas, socializando com amigos.

LEIA TAMBÉM: Prazeres da França: saiba como cortar e provar os melhores queijos franceses

Para mais dicas sobre Paris acompanhe Helena Ribeiro através do Instagram @vivapariscomhelena.

Bonne année! (Feliz Ano Novo)!

The post 3 curiosidades sobre a virada de ano em Paris appeared first on Uai Turismo.