Embarque na magia com Disney On Ice 2024 e celebre a magia da coragem, do amor e da aventura. Após um hiato de quase 8 anos, vem aí mais uma temporada de sucesso do espetáculo de patinação no gelo que tem o coração do público! Em 2024, o Disney On Ice passará por algumas capitais e a estreia em Belo Horizonte acontece dia 26 de junho de 2024, no ginásio Mineirinho. A venda de ingressos começa dia 20 de dezembro, às 12h, em uhuu.com e nos pontos autorizados, com ingressos a partir de R$90 mais taxas. Mais informações sobre sessões e valores no serviço abaixo.

Sobre o espetáculo

Os anfitriões Mickey e Minnie Mouse conduzirão o público a uma expedição por mares agitados, montanhas cobertas de neve e chegarão até a ponte de Calêndula, em Disney On Ice 2024. A temporada apresenta Moana, Frozen, Viva! A Vida É Uma Festa e a Bela e a Fera, Enrolados, juntamente com outros personagens que estão presentes na memória do público.

Embarque Na Magia e viva uma aventura em alto mar, enquanto Moana encara uma jornada que mudará sua vida e salvará a Ilha de Motu-Nui, com a ajuda do semideus Maui. Na pista de gelo que se transforma em um grande oceano cenográfico, o Disney On Ice destaca a força e a determinação de Moana. Esta atmosfera envolvente permite que o público conecte-se com sua história favorita, descobrindo que a verdadeira identidade está há um passo de distância.

Atravesse a Ponte de Calêndula com Miguel, de Viva! A Vida É Uma Festa, até a magnífica e mística Terra dos Mortos, e assista uma apresentação vibrante e colorida com esqueletos em uma bela celebração cultural da família.

Os números deslumbrantes transportam o público para o mundo de A Bela e a Fera, enquanto Bela mostra o que significa ser destemida de verdade! Junto de seus novos amigos do castelo encantado, Bela é encorajada a sair da rotina e encontrar beleza em sua nova realidade. Ao olhar além da aparência carrancuda da Fera para alcançar seu coração gentil, os fãs aprendem que a vida tem muito a ensinar.

Com cenas cheias de magia de Anna e Elsa, heróis valentes de Frozen, Rapunzel e Flynn, Enrolados e Cinderela, você voltará a acreditar no amor verdadeiro. As características únicas de cada personagem serão vistas por todos que embarcarem na magia de Disney On Ice 2024. Um espetáculo inspirador que vai te fazer descobrir o herói que existe dentro de você.

Serviço Belo Horizonte

Disney on Ice 2024 – Embarque na Magia

Local: Ginásio Mineirinho

Datas: De 26 a 30 de junho de 2024

26 de junho (quarta-feira) – 19h30

27 de junho (quinta-feira) – 19h30

28 de junho (sexta-feira) – 19h30

29 de junho (sábado) – 19h

30 de junho (domingo) – 10h

Duração: 1h45 (com intervalo de 15 minutos)

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Valores Semana*:

VIP Central (dia de semana): A partir de R$340,00 + taxas

VIP Direita (dia de semana): A partir de R$300,00 + taxas

VIP Esquerda (dia de semana): A partir de R$300,00 + taxas

Premium (Dia de semana): A partir de R$140,00 + taxas

Ouro Direita (dia de semana): A partir de R$120,00 + taxas

Ouro esquerda (dia de semana): A partir de R$120,00 + taxas

Premium superior (dia de semana): A partir de R$100,00 + taxas

Prata direita (dia de semana): A partir de R$90,00 + taxas

Prata esquerda (dia de semana): A partir de R$90,00 + taxas

*Os valores semana* são referentes às sessões de segunda a quinta, de todos os horários e também as sessões diurnas de sexta-feira. As sessões noturnas de sexta-feira são consideradas sessões de final de semana, havendo alteração de valor.

Valores final de semana

VIP Central (final de semana): A partir de R$380,00 + taxas

VIP Direita (final de semana): A partir de R$320,00 + taxas

VIP Esquerda (final de semana): A partir de R$320,00 + taxas

Premium (final de semana): A partir de R$150,00 + taxas

Ouro Direita (final de semana): A partir de R$130,00 + taxas

Ouro Esquerda (final de semana): A partir de R$130,00 + taxas

Premium (final de semana): A partir de R$110,00 + taxas

Prata Direita (final de semana): A partir de R$100,00 + taxas

Prata Esquerda (final de semana): A partir de R$100,00 + taxas

**Os valores final de semana** são referentes às sessões de sexta a domingo. As sessões diurnas de sexta-feira são consideradas sessões semana, havendo alteração de valor.

