Nova experiência de realidade virtual imersiva no Complexo de Visitantes da NASA, pertinho de Orlando!

Viajantes rumo a Flórida não podem deixar de fora do roteiro uma visita ao Complexo de Visitantes da NASA, em Cabo Canaveral. Além de todos os atrativos já conhecidos, o Kennedy Space Center Visitor Complex apresenta uma novidade, o “Hyperdeck Mission Moon”, uma nova experiência interativa de realidade virtual (VR) que transporta jogadores ao mesmo tempo para uma missão na Lua.

Criada por Major Mega, a missão VR apresenta uso incomparável de efeitos ambientais e simulação de movimento para fornecer um nível de emoção altamente estimulante. E o melhor, sem enjoo!

Equipados com fones de ouvido VR, os visitantes sentem a vibração do barulho sob seus pés enquanto sua “nave espacial” parte para a superfície lunar e depois pousa na Lua. Na sequência, os participantes são levados a uma jornada emocionante e rápida pela superfície lunar, completa com voltas e reviravoltas e obstáculos que devem ser destruídos usando dispositivos portáteis.

MISSÃO NA LUA

Foto: divulgação/KSCVC

Até 8 jogadores entram em um mundo virtual dinâmico com piso cheio de movimento e efeitos multissensoriais, como ventos fortes, calor e movimentos de sacudir a terra.

A jornada começa a partir do Launch Complex 39 a bordo do Hyperdeck, uma aventura imersiva de realidade virtual com vários simuladores. Prepare-se e ajude a coletar minerais lunares ao longo da superfície da Lua. Sinta a corrente do ar ao “deslizar” de um local para outro ou o calor dos propulsores enquanto você voa bem acima da atmosfera da Terra ao mesmo tempo em que o solo vibra sob seus pés.

Dois grupos de quatro jogadores cada podem entrar no mundo virtual simultaneamente. Fora do jogo, os espectadores podem interagir usando tablets localizados na parte externa das estações do Hyperdeck e assim participar ajudando os jogadores – ou desafiá-los. A experiência dura aproximadamente 7 minutos. Os visitantes devem viajar em um veículo elétrico de direção assistida (EVC).

O Hyperdeck está localizado no IMAX e está incluso na entrada diária. No entanto, para curtir desta atração é necessário fazer reserva na chegada. A disponibilidade diária é limitada, por isso fique atento ao seu horário, pode não haver outro disponível.

Não deixe de consultar a programação diária do complexo! Mais detalhes e informações estão disponíveis no site oficial.

