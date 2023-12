Soluções pertinho de São Paulo para pais que estarão trabalhando enquanto as crianças estão de férias

Nem sempre é possível conciliar as férias escolares dos filhos com a disponibilidade do descanso no trabalho. Muitas vezes, isso acaba gerando desgaste, ou mesmo certa frustração, porque não dá para fazer aquela viagem mais longa. Como resultado, muita gente acaba ficando em casa, sem aproveitar o verão e deixando de viver uma experiência diferente com a família.

O desencontro de agendas não precisa ser mais uma desculpa para não viajar. O aplicativo Clube de Férias da Stella Barros, além de ajudar no planejamento financeiro, oferece diversas possibilidades de viagens de curta distância e com descontos conforme a opção de plano de assinatura escolhida.

Para quem estará em São Paulo durante as férias de verão, mas deseja aproveitar os finais de semana com a família, aproveite as opções disponíveis no aplicativo do Clube de Férias.

Bem pertinho (menos de 100km)

Eldorado Atibaia ECO Resort

Localizado na capital nacional do Morango, em Atibaia (a cerca de 50 km de São Paulo), o Eldorado Atibaia ECO Resort oferece uma completa infraestrutura em serviços, hospedagem, gastronomia e lazer, cercado pela Natureza. Piscina climatizada, quadras de tênis, beach tênis, vôlei de praia, poliesportiva e campo de futebol, trilha ecológica, piscina semiolímpica, são alguns dos destaques do local.

Eldorado Atibaia Eco Resort (Foto: Divulgação)

Royal Palm Plaza Resort – Campinas

A pouco mais de 88 km da capital Paulista, encontra-se o Royal Palm Plaza Resort – Campinas, um resort que oferece acomodações confortáveis e instalações de lazer com sete piscinas e playground aquático, quadras de tênis, áreas temáticas de lazer, salão de jogos, cinema, campo de futebol, academia e banheira de hidromassagem ao ar livre, entre outras atrações. A pequena vila infantil e as atrações do kaka kuka divertem bastante as crianças. Em Campinas ainda é possível visitar o Parque do Taquaral (Parque Portugal), o Jockey Club, a Catedral Metropolitana e o Parque D. Pedro Shopping.

Royal Palm Plaza Resort (Foto: Divulgação)

Logo Ali (acima de 100km)

Blue Tree Thermas de Lins

Em uma viagem um pouco mais longa, de 415 km, você chega a Lins, onde fica o Blue Tree Thermas de Lins, um resort que tem um complexo de piscinas com águas termais, com mais de 2.800 metros quadrados, além de toboáguas, sauna, salão de jogos, quadras esportivas e equipe de recreação.

Blue Tree Thermas de Lins (Foto: Divulgação)

Hot Beach Olímpia

Um pouco mais distante, a 453 km da cidade de São Paulo, está o Hot Beach Olímpia, que possui uma estrutura completa de parques e resorts. Além das acomodações adequadas para cada estilo, é o 4º parque aquático mais visitado da América Latina. O local tem 80 mil m2 com áreas infantis, atrações radicais e moderadas para toda a família, além de uma praia paradisíaca com areia branquinha.

Hot Beach Olímpia (Foto: Divulgação)

Thermas de Olimpia Resorts By Mercure

Na mesma cidade, o vizinho Thermas de Olimpia Resorts By Mercure conta com opções para o lazer como: piscina com pool bar e infantil, sauna, o Bem Estar Spa para massagens e espaço kids e equipe de recreação para crianças, adultos e idosos com programações diárias. Além de ter quartos que acomodam até sete pessoas, possui acesso ao parque aquático Thermas dos Laranjais, o 5º mais visitado no mundo, com piscinas thermais e praias artificiais, escorregadores, pista de surf, rio e muito mais.

Thermas de Olimpia Resorts By Mercure (Foto: Divulgação)

Como o aplicativo funciona

O Clube de Férias é como uma carteira digital onde o assinante guarda o dinheiro da viagem. E é ele quem decide quando e como usar 100% do valor acumulado. Caso surja um imprevisto, o valor pode ser resgatado em sua totalidade, na mesma hora. E as vantagens são os descontos oferecidos, a auditoria que garante a transparência no processo e a credibilidade dentro do mercado de turismo.

O app atende a todos os gostos e bolsos; e cada plano tem um desconto específico, válido para todas as compras na plataforma.

Cluber Bronze: R$ 49,00 por mês e desconto de 3%

Cluber Prata: R$ 99,00 por mês e desconto de 5%

Cluber Ouro: R$ 199,00 por mês e desconto de 7%

Cluber Platinum: R$ 499,00 por mês e desconto de 9%

Cluber Torcedor: R$ 999,00 por mês e desconto de 11%.

