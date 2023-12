A cada ano, o réveillon da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro, vem conquistando mais adeptos. A região oferece o maior Réveillon indoor da cidade e alia um perfil familiar às tradicionais comemorações nos hotéis, que ganharam destaque após o bairro entrar no roteiro de festividades da virada, há uma década, incluindo fogos de artifício disparados das coberturas. Este ano serão 12 pontos de queima de fogos, em hotéis, shoppings e condomínios, que proporcionarão um belo espetáculo pirotécnico.

Com grande demanda do público familiar, a região vem atraindo cada vez mais turistas. Segundo o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, essa sempre foi a proposta do Réveillon Indoor da Barra, pois não há programação de eventos na praia, apenas o disparo de fogos de artifício do alto dos prédios.

“A queima é feita nos telhados dos hotéis, que organizam grandes festas muito procuradas pelos turistas. As famílias também costumam receber convidados em seus condomínios, já que o bairro tem por característica prédios com varandas que convidam a confraternizar. Outras prestigiam a programação de ceias e atrações musicais dos hotéis vizinhos pela segurança e praticidade. Alguns shoppings e condomínios também participam, garantindo um céu iluminado da Barra ao Recreio. É uma comemoração muito bonita com demanda que cresce a cada ano”, comenta.

