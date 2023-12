Descubra a Rota Jaguara em Minas Gerais

Ontem (05), os turistas foram presenteados com mais um motivo para visitar Minas Gerais com o lançamento da nova rota turística, a Rota Jaguara. O evento foi realizado no hotel Rio das Pedras, em Acuruí, Itabirito, pertencente à rota.

Desenvolvida com foco voltado para o turismo de base comunitária, turismo sustentável e turismo de experiências, a Rota Turística Jaguara se estende por um percurso de 62km. Passa pelas comunidades de Maracujá em Ouro Preto, Acuruí, Capanema e Jaguara em Itabirito, Palmital em Rio Acima e Conceição e Galego em Bárbara. Uma região rica em tradição e cultura.

O que o turista irá encontrar

Pelo percurso da nova rota turística, se misturam paisagens compostas pela Mata Atlântica, cerrado e campos rupestres, com serras, morros e abundância em nascentes e cursos d’água que formam dezenas de cachoeiras incríveis.

Rota Turística Jaguara (Foto: Divulgação)

Além de contemplar tanta beleza, o turista poderá fazer trilhas de bicicleta que atraem desde ciclistas iniciantes aos profissionais como Marcelo Braga, Bernardo Cruz e Lúcio Otávio, campeões nacionais de montain bike. Os apaixonados por aventura ainda poderão praticar trekking, escaladas, rapel, cavalgadas e ainda, caiaque em um trecho totalmente limpo e preservado do Rio das Velhas.

LEIA TAMBÉM: Mostra de Cinema de Tiradentes completa 27 anos em janeiro

Almoço de frente à cachoeira na Rota Turística Jaguara (Foto: Divulgação)

Mas, apesar de grande riqueza natural, a Rota Jaguara tem mais a oferecer. Por lá, o viajante viverá experiências diferenciadas. O visitante poderá conhecer o Recanto dos Búfalos com seus deliciosos queijos e muçarela, degustar de uma cerveja premiada na Cervejaria Uaimií enquanto visita os Jardins do Doutor, fazer um pique nique em um Olival onde se produz um puríssimo azeite e deliciosos pães artesanais, almoçar uma comida típica mineira feita em fogão a lenha, de frente à uma imponente cachoeira, entre tantas outras vivências.

Rota Turística Jaguara (Foto: Divulgação)

Além disso, na Rota Turística Jaguara o visitante ainda encontrará 3 igrejas tricentenárias, vilarejos bucólicos e uma enorme diversidade de produtos artesanais de muita qualidade.

Enfim, parabéns ao turista, que nesse mês ganhou um presente de Natal antecipado. Novas experiências te aguardam na Rota Turística Jaguara, então, vem pra Minas!

Para conhecer mais sobre o destino, acesse aqui.

LEIA TAMBÉM: Maceió: Desastre ambiental e o turismo

The post Descubra a Rota Jaguara em Minas Gerais appeared first on Uai Turismo.